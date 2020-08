Woinic, le sanglier des Ardennes, fête ses 12 ans

C'est le lieu de passage incontournable lorsqu'on passe sur l'A34 : le sanglier de Woinic, inauguré le 08 août 2008. Cette année, le colosse fête ses 12 ans. Pour le célébrer, un marché des producteurs locaux était organisé par les Crêtes préardennaises : " On trouve des bijoux, des produits faits main comme du savon, un atelier de vannerie avec des paniers " explique David Jestin, coordinateur à l'Office du Tourisme des Crêtes ardennaises. Les visiteurs peuvent aussi trouver des produits alimentaires comme du cidre, de la bière, du fromage de chèvre et de brebis. Cet événement regroupe des producteurs locaux des environs qui se réunissent et aiment faire partager leur amour de la tradition ardennaise.

Le choix de la date a aussi son importance pour David Jestin : " Nous sommes classés noir sur les routes donc on espère avoir beaucoup de monde qui viendra aux marchés des producteurs, on veut faire découvrir nos produits aux étrangers, les belges, les hollandais qui passent par Woinic pour leurs vacances. "

Musique et promenade en âne

Plusieurs groupes de musique se sont succédés toute la journée parmi lesquels Sunday Jazz Band et Skoed. Des animations autour des animaux étaient aussi proposés avec des présentations de chèvres et des balades en âne autour du sanglier de Woinic.

Emblème de l'identité ardennaise, Woinic rend hommage à la métallurgie ardennaise et à son créateur, Eric Sléziak, qui a confectionné le plus grand sanglier du monde pendant plus de 10 ans dans son atelier de Bogny-sur-Meuse.

Une trentaine d'exposants proposent des produits locaux. © Radio France - Timothé Rouvière