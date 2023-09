Woippy à l'heure de la solidarité avec le Maroc

Mathieu vient déposer un carton, salle Saint-Exupéry, tout près de l'hôtel de ville de Woippy. "Des habits que je n'avais plus l'occasion de mettre et qui peuvent servir à d'autres." Aussitôt, le carton est pris en charge, vidé, par les bénévoles comme Sadia. "Depuis lundi, je suis là. De 8 heures à 18 heures, je serai là jusqu'à ce que les affaires partent."

Il y a aussi Radia, venue de Metz. "Je trie les habits enfants, je les rassemble dans un sac. Les habits femmes, je les rassemble dans un sac. Les habits hommes dans un autre. On garde ce qui peut être gardé, le reste on le jette. Les gens sont très généreux et bienveillants (...) Ca me touche personnellement car je suis originaire de Marrakech, ma maman et ma soeur vivent dans l'épicentre. Elles vont bien et pour les autres, on attend les nouvelles."

Collecte à Woippy (Moselle) pour les victimes du séisme au Maroc - solidarité © Radio France - Julie Seniura

"On est satisfait du petit plus qu'on peut apporter car on a des amis, des connaissances, touchés directement ou indirectement, explique le maire Cédric Gouth. On a déjà beaucoup récolté de vêtements, et on va décaler le transport prévu jeudi. Avec l'Eurométropole de Metz, on fera un transport en commun en début de semaine prochaine, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour collecter des couches, des sacs de couchages, du paramédical. Pas des médicaments car on ne peut les transporter mais du paramédical pour aider ce qui en ont le plus besoin."

Tous les dons récoltés à Woippy et les mairies de quartier de Metz seront convoyés par camion vers le Maroc.