Woippy : un supermarché, fermé depuis neuf mois, dégage une odeur pestilentielle

Des habitants de Woippy incommodés par d'horribles odeurs. L'affaire, révélée par nos confrères du Républicain Lorrain, se passe au 68, route de Thionville. En cause, un supermarché au rez-de-chaussée de l'immeuble, qui a fermé l'été dernier, avec, vraisemblablement, toute la marchandise à l'intérieur, dans des frigos privés de courant depuis plusieurs mois.

Au début, on pensait qu'il y avait un mort, oublié quelque part dans un appartement."

Des affichettes annoncent des travaux à partir du 1er juillet 2020, mais le magasin n'a jamais rouvert depuis : il est en liquidation judiciaire. Derrière les vitrines, on peut apercevoir des centaines de mouches mortes. Une voisine, qui habite juste au-dessus, témoigne : "Au début, on pensait qu'il y avait un mort, oublié quelque part dans un appartement. L'odeur est vraiment très forte, notamment le soir, quand on est sur le balcon."

Des mouches mortes s'accumulent derrière les vitrines de ce supermarché de Woippy, fermé depuis juillet 2020 © Radio France - magali fichter

Ou lorsqu'on pénètre au sous-sol du bâtiment pour se rendre au parking : "quand on va prendre sa voiture, c'est vraiment très désagréable", soupire Leila, une autre habitante de l'immeuble. "Plusieurs fois, des gens sont venus pour déboucher les canalisations, mais ça n'a rien changé". Le parking est situé juste en-dessous du magasin. Des taches sombres au sol témoignent de fuites plus ou moins récentes.

Les services de l'état n'ont pas été saisis

Les habitants ont appelé leur bailleur, mais ce n'est pas le propriétaire du supermarché. Le gérant n'est plus sur place, puisque le magasin est en liquidation judiciaire. La préfecture de son côté indique que la direction départementale de la protection des populations "a réalisé en mars 2020 un contrôle classique" qui "n'a pas révélé d'infraction particulière", et que depuis, elle "n'a pas été saisie sur cette affaire et n'a pas eu connaissance des nuisances olfactives générées par la fermeture de cet établissement." Elle indique aussi que c'est le maire qui "dispose d'un pouvoir d'intervention pour faire cesser les nuisances", via la police municipale. Nous n'avons pas pu joindre la mairie de Woippy pour l'instant.