Wolfisheim : malgré la pluie, le premier vide-greniers de la saison fait le plein

"Même s'il avait neigé, je serais venue tellement j'ai besoin de prendre l'air !" Emmitouflée dans son imperméable, cette habitante de la vallée de la Bruche donne le ton. Ce dimanche 6 juin, malgré la pluie, le premier vide-greniers de la saison à Wolfisheim (Bas-Rhin) a fait le plein de visiteurs.

Oublier un peu la crise sanitaire

Tout est bon pour pallier la pluie : bâches de fortune, parasols détournés, parapluies accrochés au mieux. Malgré tout l'ambiance est détendue pour le premier vide-greniers de la saison dans cette commune à quelques kilomètres de Strasbourg : "C'est la tradition alors on l'attendait et ça nous fait tous sortir, c'est vraiment sympa" lance Sophie, un château en plastique sous le bras.

Le premier vide-greniers de la saison à Wolfisheim © Radio France - Marie Maheux

"Sortir, revoir des gens ça fait du bien", renchérit Fabienne qui expose pour la première fois, "alors oui on garde le masque et il fait moche mais tant pis ! On parle de musique, d'animaux, d'un peu tout… Ça change du Covid." Les rues adjacentes au village témoignent de l'engouement : elles sont remplies de voitures et il faut tourner un certain temps pour trouver une place.

Faire le vide

D'autant qu'en un an, aucun vide-greniers, brocante ou autre marché aux puces n'a pu se tenir, à cause des restrictions sanitaires. "Le garage était un peu encombré avec le stock de l'an dernier donc on a plus de choses à présenter" explique Jean-Marie, vendeur et l'un des organisateurs du vide-greniers.

Les exposants sont environ 300, répartis dans plusieurs rues du centre de Wolfisheim : "On a même dû refuser des demandes, il y en avait trop !" s'exclame Jean-Marie, chez qui les ventes sont bonnes depuis ce matin : "Ca veut bien dire qu'il y avait une attente chez tout le monde."

L'occasion pour Coralie de se débarrasser une bonne fois pour toute de "la soupière de l'arrière grand-mère", imposante avec ses fleurs sculptées, "Ca fait déjà deux ou trois fois qu'on essaye de la vendre", lance-t-elle en riant : cette fois-ci c'est peut-être la bonne.