Women's March : Près de 300 personnes défilent à Bordeaux contre Donald Trump

Des marches anti-Trump ont eu lieu partout dans le monde ce samedi. À Bordeaux, près de 300 personnes ont défilé pour défendre les droits des femmes, jusqu'au consulat américain.

Bordelais, mais aussi Américains : près de 300 personnes ont participé à la Women's March ce samedi après-midi à Bordeaux, pour défendre les droits des femmes aux Etats-Unis et dans le monde. Organisée par le collectif bordelais pour les droits des femmes, la marche a démarré place de la Comédie. Elle s'est terminée devant le consulat américain.

Rose et ses amies ont défilé avec leurs pancartes © Radio France - Pauline Pennanec'h

"Je ne veux pas être associée à lui !"

Beaucoup de pancartes "You're not my president" (Vous n'êtes pas mon président), ou encore des références aux propos obscènes de Donald Trump. Rose est originaire de New-York et s'est installée à Bordeaux pour son métier d'enseignante : "Il est très sexiste, très raciste, alors dire que je suis Américaine et être associée à lui, je n'aime pas ça."