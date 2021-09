World clean up day : 500 bénévoles nettoient la ville de Nice ce samedi

Cinq cent bénévoles participent au Word Clean Up Day à Nice ce samedi. Cette journée mondiale du nettoyage vise à lutter contre le problème des déchets solides et débris marins.

Des jeunes et des agents de la métropole niçoise travaillent main dans la main ce samedi. Munis de leur prince de préhension, ils ramassent les déchets au sol depuis 9 heures du matin. Dans les sacs poubelle, beaucoup de bouteilles plastique, d'emballages. Parmi les bénévoles mobilisés il y a des associations, des étudiants, une équipe de football, des écoliers. À midi c'est l'heure du premier bilan, il a été dressé par Pierre-Paul Léonelli, le délégué à la Propreté, à la Collecte et aux Parcs et jardins, 70.000 mégots et plus de 750 kilos de déchets ramassés en seulement trois heures. Pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur, c'est déjà leur quatrième participation à cet événement éco-responsable. Le Maire de Nice s'est ensuite rendu devant la structure I Love Nice, boulevard Rauba Capèu pour féliciter tous les participants " lorsque je vois tous ces mégots, je me dis qu'il y a encore des citoyens qui prennent la ville pour un cendrier permanent."

Il y a également des nettoyages prévus à Théoule sur Mer à Beausoleil en passant par Cannes, Contes, Antibes, St Césaire sur Siagne, ou St Paul de Vence.

Sur toute la France, l’édition 2019 avait déjà rassemblé plus de 265 000 écocitoyens en France qui avaient ramassé 660 tonnes de déchets ! Malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, 440 bénévoles s’étaient rassemblés en 2020 à Nice pour participer à un World Clean Up Day. Ensemble ils avaient collecté 635 kilos de déchets et 110 000 mégots.