Ils vont remplir des montagnes de poubelles : tout le week-end des centaines de milliers de personnes participent au "world clean up day". Le but : s'armer de gants et de sacs poubelle pour faire la chasse aux déchets qui polluent les espaces verts et les villes du monde entier.

Des événements ont lieu dans cent-cinquante pays ; en France, plus de mille opérations sont programmées. A Saint-Etienne, samedi, plusieurs rassemblements étaient organisés. Notamment à la gare de Bellevue, où se trouve la "voie verte" de Saint Etienne.

Ces Stéphanois sont venus avec leurs jeunes enfants de 3 et 4 ans nettoyer la nature. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le reportage France bleu au World clean up day du quartier Bellevue à Saint-Etienne Copier

C'est l'association de la Jeune chambre économique de Saint-Etienne qui a conduit les troupes pendant plusieurs heures. A Bellevue, une vingtaine de personnes ont participé, adultes comme enfants. En une matinée, ils ont rempli une cinquantaine de sacs poubelle de toutes les couleurs.

Certains sont venus en famille, comme ce Stéphanois, qui aide ses enfants de trois et quatre ans à tenir leur sac poubelle : "On avait envie d'associer les enfants à ça, c'est important au niveau de l'éducation". Un autre participant, la soixantaine, ramasse des débris de verre sur un ravin : "Saint-Etienne c'est ma ville, j'ai envie de lui donner un meilleur aspect". Damien, 25 ans, soupire : "Je fais beaucoup de sport en nature, ça me fait mal de voir tous les déchets que je croise dans le Pilat alors que ce serait tellement simple de les jeter dans une poubelle !"