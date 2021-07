TÉMOIGNAGES - "Pour le bien de tous", des soignants de l'hôpital de Pau plaident pour la vaccination

Les mobilisations s'enchaînent à Pau contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Après les 1 500 manifestants samedi en centre-ville, environ 150 personnes se sont réunies ce lundi 19 juillet devant le centre hospitalier de la capitale béarnaise. Parmi eux, une poignée de soignants sont venus jeter leurs blouses par terre en guise de protestation. À l'hôpital de Pau, il y a donc ceux qui disent non à ces mesures, mais il y a également ceux qui défendent l'obligation vaccinale à destination des soignants.

La vaccination pour s'en sortir

Il n'y a pas d'un côté les pro-vaccination obligatoire, et les anti de l'autre. Les soignants qui sont d'accord avec ce principe se montrent, pour la majorité, compréhensifs quant aux craintes de leurs collègues. Ils comprennent mais maintiennent que c'est l'une des seules options pour sortir la tête de l'eau après une pandémie qui a épuisé ceux que l'on nommait les "héros du quotidien". Monique Vivona, directrice des soins au centre hospitalier de Pau est consciente de l'anxiété que génère cette mesure chez les soignants, et notamment la crainte d'un vaccin mis sur le marché trop rapidement. "Je comprends la peur de la rapidité. Mais dans ce type de situation, il est nécessaire d'aller vite, explique la directrice. Parce que quand on voit dans les EHPAD l'hécatombe que ça a été, on se dit mais heureusement qu'il y a eu la vaccination parce que combien y serait resté encore ?"

Pour ces personnels de santé favorables à la vaccination obligatoire de leurs pairs, ce vaccin résonne comme lumière au bout du tunnel. "Là, c'est un problème de santé publique. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de se vacciner, précise Chrystelle Drault, infirmière et coordinatrice sur l'ancien centre de vaccination de l'hôpital de Pau. Mais tous. Il n'y a pas de "et moi je veux, et moi je ne veux pas". C'est vraiment pour tous."

Certains professionnels de santé de l'hôpital de Pau voient en la vaccination un espoir de retour à la normale. Copier

La vaccination est une chance

Le docteur Astrid Menard trouve dommage qu'on soit obligé d'en arriver à une obligation vaccinale, mais elle estime qu'il faut aller vite. "Cela fait plusieurs mois qu'on essaye de convaincre par d'autres moyens et ça ne suffit pas pour vacciner assez de personnes. Je suis pour la liberté, mais aussi pour la liberté des gens qui sont plus fragiles, de ne pas être isolés socialement, parce que certains refusent de se faire vacciner, explique la médecin. Je crois qu'on a une chance inouïe. On a beaucoup d'équipes qui se sont mis sur la recherche du vaccin très rapidement. Et c'est presque un peu indécent de faire la fine bouche quand on voit que certains pays n'ont pas accès à ça."