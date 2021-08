Fermeture du parc Aqua Béarn à Goès : les gérants prennent leur retraite

C'est la fin d'une belle aventure pour les gérants du parc Aqua Béarn à Goès. À 75 et 77 ans, Jean-Claude et Josette Sahores ont décidé de prendre une retraite bien méritée. Le parc avait été créé de toutes pièces en 1989 par Jean-Claude. Il fermera définitivement ses portes le 31 août si aucun repreneur n'est trouvé.

33 ans d'exploitation

Jean-Claude Sahores a bâti le parc de cinq hectares en 1989 avec sa première épouse. Un vrai "coup de folie" d'après le Béarnais. Et pour cause, au départ, il n'y avait rien, si ce n'est qu'un vaste champ de maïs. Il a d'abord fallu creuser un étang, puis quelques toboggans. Au fur et à mesure des années, le parc s'est étendu et les attractions se sont multipliées jusqu'à devenir un lieu de loisirs incontournable dans le Béarn, le résultat d'un travail acharné.

Le parc propose des attractions pour petits et grands. © Radio France - Dimitri Morgado

Aujourd'hui, 33 ans après, 18 employés s'occupent du parc au quotidien pour surveiller les bassin, accueillir les visiteurs, tenir le bar. Un lieu d'une capacité de 1 499 personnes, une jauge atteinte certaines années, le signe d'une réelle réussite. Une réussite qui se confirme sur les réseaux sociaux. Josette et Jean-Claude ont annoncé la fermeture sur leur page Facebook. Sous la publication, ce sont des centaines de messages de remerciements qui se sont entassés, preuve que le lieu et la gentillesse des patrons vont manquer aux habitués.

Un crève-cœur pour les gérants

La décision d'arrêter n'a pas été facile à prendre. Pour Josette, laisser partir ce parc est un crève-cœur. "Ça fait quelques années qu'on y pensait, surtout après nos problèmes de santé. On a l'âge de voir autre chose, de se reposer peut-être, explique la gérante. C'est de plus en plus difficile pour nous, même si on arrive quand même à bien gérer." C'est un chapitre qui va se fermer pour le couple, un chapitre rempli d'un investissement personnel au quotidien. "J'y ai pris beaucoup de plaisir et je ne regrette rien. Et mon cœur sera gros lorsque ce parc sera fermé", conclut Josette, très émue.

Pour Jean-Claude, fermer ce parc ne va pas être évident, mais il était nécessaire de le faire. "Il fallait que cette aventure se termine un jour, on ne peut pas durer éternellement. Moi, j'étais décidé à tout stopper, à fermer le parc", raconte le gérant, quelques larmes pudiques nichées au fond des yeux. Pour lui, le temps est venu de passer à autre chose après 33 ans de bons et loyaux services. "J'ai eu la passion pendant des années et des années, et là c'est fini, la passion n'y est plus. Donc, il faut arrêter. On ne peut pas continuer", explique Jean-Claude.

Une reprise envisagée ?

Aqua Béarn pourrait toutefois rester ouvert si les gérants trouvent un repreneur, même si à l'heure actuelle, l'attention reste focalisée sur le déroulement de cette dernière saison. Certains ont déjà passé des coups de fil pour se renseigner. "Je note leurs coordonnées, mais pour le moment, il est trop tôt pour avoir des entretiens avec ces personnes et pour prévoir un avenir, précise Josette. Il faut attendre que la saison soit terminée et après, nous verrons ce que nous pouvons faire avec ces personnes." Et si par malheur le parc ne trouvait pas preneur, Jean-Claude imagine déjà des ânes gambadant à travers les attractions qui resteraient en l'état.