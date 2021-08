Aux Atlantes, le centre de vaccination est ouvert avec les adolescents comme cible principale

Le centre de vaccination éphémère des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps a ouvert ses portes ce samedi matin à 10 heures. Parmi les premiers vaccinés, Anthony a 29 ans et travaille dans le centre commercial : "J'ai traîné à me faire vacciner, ma femme vient d'accoucher, je n'ai pas eu le temps. Je reviens de congés paternité, je suis très content du centre de vaccination éphémère, c'est sur mon lieu de travail, je suis passé en 10 minutes."

Même si une majorité des personnes venues se faire vacciner sont majeurs, ce centre de vaccination et celui de la Petite arche à Tours-nord ouverts les samedis et mercredis ciblent davantage les jeunes. "L'objectif est de toucher un public qui ne s'est pas encore fait vacciner, notamment les 12-18 ans parce qu'on estime qu'il y a encore 15.000 adolescents à vacciner dans le département", explique Charles Fourmaux, directeur de cabinet de la préfecture d'Indre-et-Loire.

Plus de 60 % des personnes de cette catégorie d'âge sont déjà primo-vacciné, mais "il y aura des opérations spécifiques pour les élèves pas encore vaccinés à la rentrée", précise-t-il. Plusieurs mineurs sont d'ailleurs venus se faire vacciner ce samedi matin. C'est le cas de William, 16 ans : "Au début, j'ai eu peur, mais après l'avoir fait, ça va."

"C'est très important de se faire vacciner par rapport au lycée, aux stages, aux activités, et surtout pour se protéger, protéger la famille, l'entourage", William

Evan, 15 ans, est lui aussi venu faire sa première injection de vaccin contre la Covid-19. Il fait partie des jeune sapeurs pompiers et pense que le vaccin leur sera bientôt obligatoire comme pour les pompiers majeurs. "J'en ai besoin pour faire mes activités, pour l'école, pendant les vacances, on pense pas à ça et on est occupé à autre chose", explique-t-il.

Le centre de vaccination tombe à pic pour lui. Samuel, le père d'Evan, ajoute : "On habite à 10 minutes, on vient sans rendez-vous, il n'y a rien de plus simple." En revanche, la deuxième dose sera plus compliquée pour Evan, interne, qui devra prendre rendez-vous dans un centre de vaccination classique durant un week-end.

La seconde dose fin septembre

L'objectif en ouvrant un centre de vaccination à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, "c'est que les jeunes aient un pass sanitaire au 30 septembre", explique Christophe Duveaux, cadre de santé du SDIS 37. En effet, il faut attendre trois semaines entre les deux injections. Pour les personnes vaccinées en ce moment, la seconde dose pourra donc être fin septembre.

La vaccination progresse en Indre-et-Loire et avec les restrictions, certains réfractaires saute le pas. Yannick, 30 ans, a même "pensé à faire un faux certificat" mais face au risque d'amende de 135 €, "je préfère me faire vacciner", affirme-t-il.

C'est sans réelle conviction qu'il se fait vacciner, uniquement pour continuer à aller à la salle de sport. "Je n'en ai pas l'utilité, je suis en bonne santé, je pratique une activité physique, j'ai une bonne alimentation, je n'en vois pas l'intérêt", estime Yannick. Il précise ne pas être opposé aux vaccins, mais ajoute : "Je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe, je ne vois pas l'intérêt de le faire contre la Covid."