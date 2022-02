Hausse du prix des carburants : "le parc électrifié ne représente que 1% des 41 millions de véhicules"

Bonjour Philippe Dallard Bonjour, vous avez plusieurs concessions dans le Comminges notamment, et vous êtes président des concessionnaires de Midi-Pyrénées. On le disait, quasiment 2 euros le litre de gazole dans la plupart des stations. Quelles conséquences ça dans vos concessions ?

Aujourd'hui, la problématique est d'abord sur le particulier qui connaît un vrai frein sur le pouvoir d'achat, avec une hausse des carburants qui est du jamais vu. Et puis, au delà de ça, on a donc une population qui est complètement dans l'attente de solutions. Elle est un peu perdue sur l'acquisition de formats de mobilité puisque on ne sait pas aujourd'hui si il faut acheter de l'essence, du diesel, de la voiture électrique et in fine, le particulier se retrouve souvent piégé dans ce schéma là et obligé de passer à la pompe pour un coût exorbitant.

Quand un client arrive chez vous, vous lui conseillez plutôt quoi? Passer à l'électrique, à l'hybride, à l'éthanol? Qu'est ce que vous lui dites?

Oui, alors là on touche le vrai fond du sujet. C'est à dire qu'aujourd'hui, on a un vrai écart entre l'effet d'annonce et la volonté des États qui sont parfois dogmatiques sur ce besoin de rouler avec un véhicule électrique et la capacité de la population de pouvoir l'acquérir et l'utiliser. Aujourd'hui, il est évident que demain, les énergies fossiles ne sera pas l'avenir. Le pétrole est en difficulté. Est ce que ce sera l'hydrogène? On sait trop, rien. On voit bien aujourd'hui que ce sont complètement les constructeurs qui ont pris la main sur le choix qui imposent leur dogmatisme sur les véhicules électriques. Et in fine, on n'a pas d'autres solutions. Mais aujourd'hui, la capacité d'autonomie des véhicules est encore difficile. On a des zones qui sont différentes selon qu'on vit en ruralité ou pas.

Un véhicule électrique, ça reste encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus cher qu'un véhicule classique à essence ou au gazole ?

Oui, ça l'est d'autant plus que chaque fois que vous en achetez un il est subventionné par l'Etat entre 6 et 10 000 euros. Est ce que demain l'Etat continuera à subventionner à cette hauteur là ? Ce qui déréglerait complètement le vrai prix le mettrait en décalage par rapport à un véhicule thermique ?

Est-ce qu'on vous pose aussi pas mal de questions sur l'éthanol ? Est ce que c'est une bonne idée, selon vous, de passer à l'éthanol ?

Non, on n'a pas trop de retour. Honnêtement on n'est pas beaucoup plus avancé que la population. On voit bien qu'on passe sur une transition énergétique. Cette transition est compliquée parce qu'on le voit bien elle est d'abord très politique et on voit bien que dans le débat aujourd'hui, personne n'a la même vision sur l'avenir de la voiture électrique ou de l'électricité tout court. Alors aujourd'hui, le parc automobile, c'est 41 millions de véhicules et le parc automobile électrifié c'est 1% simplement. Donc, je crois qu'il faut aussi toute raison garder. Essayer de prendre le temps. La voiture électrique, elle, n'est peut être pas pour tout de suite et surtout pas pour tout le monde.

En fait, ce que vous dites, Philippe Ballard, c'est que vous avez l'impression que le secteur du transport est celui qui est le plus pénalisé dans cette transition énergétique que la France impulse en ce moment ?

Oui, bien sûr. Une fois de plus, on va un peu trop vite en besogne si vous me passez l'expression. Je ne suis pas sûr que ce soit la voiture qui pollue le plus aujourd'hui. Depuis quelques années, des efforts considérables ont été fait sur les filtres à particules. Aujourd'hui, les États, et notamment le nôtre, ont considéré que la voiture était le responsable de tous les maux et rapidement, il a fallu se mettre au pli. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt. On nous avait annoncé 100.000 bornes il y en un plus de 70.000, je crois.

Le transport routier reste la première activité émettrice de gaz à effet de serre quand même.

Les transports routiers en général, je pense qu'aujourd'hui, la voiture a fait de nombreux efforts. C'est une industrie importante. Tout a fait d'accord pour dire qu'on n'a pas le choix et qu'il faudra la décarboner mais attention de ne pas vouloir le faire en si peu de temps et surtout de ne pas laisser in fine la population au milieu du gué et avec l'incapacité de pouvoir faire l'acquisition de ce genre de produit.

De plus en plus de mesures sont prises. Je pense également à la zone à faibles émissions qui va être mise en place dès le 1er mars prochain à Toulouse. Vous la trouvez injuste, cette ZFE ?

On la découvre. Il est évident qu'on n'avait pas le choix, c'est une disposition européenne qui oblige les grandes villes à le faire. Elle mérite concertation. De toute manière, l'utilisation de la voiture dans les grandes villes, il faut la revoir, c'est une évidence. Par contre, l'imposer de cette façon sans avoir un peu de pédagogie en amont et sans imaginer surtout le mieux vivre ensemble les piétons, les vélos et les véhicules, est pour moi une hérésie. Il y a quand même, à la base du bon sens à mettre en place avant de vouloir passer par de la norme et des règles. Et aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas tous utiliser le véhicule au même moment et ça, c'est sûrement l'avenir de la décision.