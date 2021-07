Xavier Croué, du cinéma des Carmes à Orléans : "Le pass sanitaire dès le 21 juillet, c'est un coup de massue"

Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir : le pass sanitaire sera obligatoire dès le 21 juillet pour accéder "aux lieux de culture et de loisirs" comme le cinéma, et ce dès l'âge de 12 ans. Jusque-là, il n’était nécessaire que pour accéder aux lieux rassemblant plus de 1.000 personnes, notamment les stades et les discothèques. C'est un nouveau coup dur pour le milieu cinématographique, déjà soumis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire. Entretien avec Xavier Croué, le directeur technique du cinéma des Carmes à Orléans.

Comment réagissez-vous à l'instauration du pass sanitaire dès le 21 juillet au cinéma ?

Pour nous, c'est un nouveau coup de massue. On a déjà subi deux fermetures, à chaque fois du jour au lendemain, et là, on va avoir une semaine pour s'organiser ! Automatiquement, cela va nous faire perdre de la clientèle, certains spectateurs ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas encore le pass sanitaire, ou qu'ils n'auront pas envie de faire un test, juste pour voir un film ! Vraiment, cela ne nous aide pas : le milieu du cinéma est déjà confronté à des difficultés, on est très surpris, on se demande comment on va s'en sortir.

Sur le fond, comprenez-vous cette mesure ?

Si ça permet d'éviter de nouvelles fermetures, si ça permet de vivre normalement, oui, s'il faut en passer par là... Ce qui nous gêne, c'est la rapidité avec laquelle la mesure est mise en œuvre, on a très peu de temps pour se retourner. Je ne sais même pas concrètement comment on va faire ; j'imagine qu'il faudra télécharger une application pour vérifier les QR codes, il faudra qu'on soit efficace pour éviter les files d'attente, en espérant qu'il n'y ait pas de souci technique. On ne sait pas non plus s'il faudra l'exiger pour les salariés. On attend de voir les décrets d'application...

L'été est traditionnellement creux pour les cinémas d'art et d'essai, cela limite-t-il l'impact ?

Pas du tout, parce que cet été s'annonçait très prometteur : il n'y a jamais eu autant de sorties de film, et de cette qualité, pour la période estivale - contrairement à d'habitude, où ce sont effectivement les blockbusters américains qui débarquent. Cette année, vous avez des films du festival de Cannes : "Benedetta", "Anette" sont déjà sortis en salle, il y aura bientôt "Bergman Island"... Ajoutez à cela des films comme "Kaamelott", qui peut drainer un public d'adolescents, y compris chez nous puisque nous avons décidé de le programmer ! On avait l'espoir d'avoir un été meilleur que d'habitude, et bien meilleur que l'été dernier, où la fréquentation avait chuté de 40%. Le mois de juin avait été très encourageant ; là, le pass sanitaire risque de tout remettre en cause.