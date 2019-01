Xavier Emmanuelli : " La Corse a besoin des migrations"

Corse - France

On ne présente plus Xavier Emmanuelli, médecin corse à l'origine de la création du SAMU dans les années 70, fondateur aussi de Médecins sans frontières, du SAMU social de Paris. Egalement secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence dans les années 90, Xavier Emmanuelli est aussi l'auteur d'un ouvrage sur les migrants. Venu lancer le projet Primura, grand plan de formation aux gestes de premier secours à la Collectivité de Corse, Xavier Emmanuelli ne pouvait pas ne pas évoquer la situation des migrants de façon très large. La Corse et ses dirigeants politiques ont réaffirmé leur volonté d'ouvrir leurs ports aux navires qui voguent au secours des migrants en Méditerranée. Une démarche qui jusque là n'a pas obtenu l'accord du gouvernement. Un bras de fer qui n'est pas justifié. "Le petit jeu politique n'est pas sain" indique même Xavier Emmanuelli qui dans l'entretien accordé à RCFM avance plusieurs points dits positifs pour la Corse et les migrants. "Les Corses sont accueillants et ils ne s'en tireront qu'avec l'arrivée des migrants. Je crois que la Corse doit accueillir mais avec l'assentiment de l'Europe, avec l'assentiment de la France. On ne joue pas à cache-cache. C'est un problème trop lourd, trop difficile."

Les migrants, une solution pour la Corse ?

Xavier Emmanuelli va plus loin encore dans son propos relatif aux migrants et à la Corse. il considère même, qu'ils sont une solution pour une île confrontée à de sérieux problèmes démographiques. " La Corse doit pouvoir accueilir des migrants. La Corse connait un problème démographique. Elle s'éteint. Les migrants peuvent une vigueur, de part leur travail, leurs familles. ils peucvent relancer les écoles, les petits villages isolés où n'habitent que des vieux. La Corse a besoin de ces migrations."

Retrouvez ici l'intégralité de l'entretien de Xavier Emmanuelli.