XV de France : "Antoine Dupont est le meilleur demi de mêlée du monde" selon l'Anglais Ben Youngs

Demi de mêlée historique du XV de la Rose depuis 2010, Ben Youngs a encensé le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont ce mercredi. Il est selon l'Anglais "le meilleur à son poste" et il a le "potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde".

Un joueur du Quinze de la Rose qui encense le toulousain et international français Antoine Dupont ? Non, vous ne rêvez pas. Mais c'est assez rare pour le souligner. En conférence de presse ce mercredi 10 mars, l'Anglais Ben Youngs s'est montré très élogieux envers son homologue français, Antoine Dupont. Ben Youngs n'est autre que le demi de mêlée historique de l'Angleterre depuis maintenant 10 ans. Une référence mondiale à son poste. Un bel hommage envers le joueur du Stade Toulousain et du XV de France à la veille du Crunch.

"Antoine Dupont ? C'est la nouvelle superstar"

Interrogé sur le match et la nécessité de battre les Bleus ce week-end, le demi de mêlée du XV de la Rose n'a pas manqué de superlatif pour qualifier Dupont.

"2020, 2021, c'est Antoine Dupont. Voilà la nouvelle superstar. Il va changer le jeu du demi de mêlée. Je pense qu'il est clairement le meilleur demi de mêlée du monde. C’est fantastique parce que la façon dont il joue et ce qu’il réalise va inspirer tant d'enfants qui vont jouer au rugby. J'ai beaucoup de respect pour lui et j'ai hâte de jouer contre lui ce week-end".

Il pourrait aussi être le meilleur joueur de rugby au monde - Ben Youngs, demi de mêlée Angleterre

Duel de choc attendu

Ben Youngs a de l’expérience, 195 sélections avec l'Angleterre, trois Six Nations en poche et une finale de Coupe du Monde. Alors, autant d'éloges de la part d'un joueur anglais avant une rencontre, est-ce une manière d'intimider l'adversaire ? Pas selon le demi de mêlée :

"Je ne suis pas dans une stratégie de déstabilisation ou un truc comme ça. J'ai de l'expérience, c'est mon atout. Je suis impatient. Qui ne veut pas se mesurer à l'un des meilleurs joueurs du monde ? Qui ne veut pas se mettre au défi ? Je suis un sportif, un compétiteur. Je veux jouer contre des gens qui vont m’obliger à donner le meilleur de moi-même. Donc, oui, j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai hâte de jouer contre un gars que je respecte et qui, je pense, va avoir une carrière incroyable. Je veux juste jouer mon rôle pour l’Angleterre et j'ai hâte de jouer contre Antoine" a-t-il affirmé.