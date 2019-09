XV de France : six Toulousains dans le groupe, Dupont et Mauvaka non retenus, la compo des Bleus face aux États-Unis

Comme pour le match face à l'Argentine, on compte encore six Toulousains retenus pour la rencontre du XV de France contre les États-Unis : quatre sur le terrain et deux sur le banc. La charnière est modifiée, Maxime Machenaud et Camille Lopez remplacent Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Toulouse, France

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a annoncé les changements au sein du groupe pour le deuxième match des Bleus dans ce mondial au Japon. France-USA, mercredi 2 octobre à 9h45 à Fukuoka. Finie la charnière 100% toulousaine. Les fougueux Antoine Dupont et Romain Ntamack ont été remplacés par Maxime Machenaud et Camille Lopez.

Les Toulousains sont toujours en force dans cette composition : six joueurs dans le groupe. Pour les titulaires : Cyril Baille (première ligne), Yoann Huget (aile), Thomas Ramos (arrière) et Sofiane Guitoune (trois-quarts centre). Sur le banc : Romain Ntamack et Maxime Médard.

Les absents de ce deuxième match du XV de France au mondial : le demi de mêlée Antoine Dupont et le talonneur Peato Mauvaka qui lui n'avait pas joué non plus à la première rencontre.