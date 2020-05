Déconfinement :"Cette nouvelle étape va relever d'un travail jamais réalisé à cette échelle" selon Gil Avérous

Alors que le déconfinement tant attendu est annoncé pour ce lundi, le maire de Châteauroux adresse un message aux habitants de la ville. Gil Avérous mesure l'ampleur de la tâche qui s'annonce pour notamment relancer l'économie locale : "étape la plus ardue et la plus longue".

Dans un message vidéo diffusé samedi soir sur les réseaux sociaux, Gil Avérous, le maire de Châteauroux, revient sur cette période de confinement qui aura duré un peu plus de 50 jours, et précise les actions qui vont être menées dans les semaines et les mois qui viennent pour relancer l'économie locale.

Le travail "remarquable" des soignants et des agents de la ville

Dans ce message d'un peu plus de 6 minutes, le premier magistrat de la ville se félicite d'abord du respect par les habitants du confinement sanitaire : "Un civisme qui a permis à Châteauroux et dans l'Indre, de contrôler la diffusion du virus ". Le maire a tenu ensuite à saluer "le travail remarquable" des soignants, en secteur hospitalier ou dans les Ehpad : "À nous tous de nous en souvenir, dans les mois et les années qui viennent". Le travail des agents de la ville, de l'agglomération et du Centre Communal d'Action Sociale, mobilisés eux pour assurer la continuité du service public, est également salué par le maire de la ville. Plus de 200 agents qui, très prochainement, vont recevoir une prime sous forme de bons d'achat, valables chez plus de 750 commerçants et artisans du Berry, en particulier à Châteauroux et dans l'Indre.

Déconfinement : "Un travail jamais réalisé à cette échelle"

L'heure du déconfinement est maintenant arrivée et Gil Avérous mesure l'ampleur de la tâche qui s'annonce : "Cette nouvelle étape va relever d'un travail jamais réalisé à cette échelle". Des actions spécifiques vont être mises en oeuvre pour relancer l'économie locale "durement impactée" : Pour remonter la pente, "étape la plus ardue et la plus longue", Gil Avérous précise les mesures qui seront proposées aux entreprises, commerces, bars, cafés et restaurateurs : exonérations, promotion de leur activité, allongement des aides existantes, offre supplémentaire de gratuité du stationnement...

Retour dans les écoles : "Vos enfants sont notre priorité"

Alors que les écoles, crèches et centres de loisirs vont rouvrir jeudi prochain, le maire de Châteauroux dit comprendre "l'inquiétude de nombreux parents" mais l'élu souligne le risque de décrochage social et scolaire après plusieurs semaines sans école. Pour assurer la sécurité des enfants et des enseignants, la ville a élaboré un protocole sanitaire, adapté à chaque établissement. Un document disponible sur le site de Châteauroux Métropole et que le maire va co-signer en début de semaine avec le préfet de l'Indre et le directeur académique des services de l'Education Nationale dans le département : "Vos enfants sont notre priorité" ajoute Gil Avérous.

Reprise progressive dans le secteur culturel

Sur le plan culturel, les bibliothèques et la médiathèque vont rouvrir dans les prochains jours, tout comme le Conservatoire et l'Ecole des Beaux Arts. Le Musée Bertrand et l'Office de Tourisme vont rouvrir eux, à partir de mardi prochain. Les parcs et jardins seront accessibles dés ce lundi, mais certaines infrastructures sportives, où il serait difficile de respecter les règles de distanciation sociale, resteront fermées, comme par exemple les gymnases, piscines ou encore le Skate Parc. Gil Avérous précise par ailleurs que les responsables du Festival Darc, qui a être annulé, ceux de Scène Nationale ou de la Berrichonne football, "veritables institutions locales", "travaillent d'arrache-pied pour offrir une saison 2020-2021 encore plus belle".

Un masque pour chaque habitant

Concernant les masques, Gil Avérous précise que chaque habitant en recevra un. Ces masques, fabriqués par la société Balsan à Montierchaume, sont lavables et réutilisables 50 fois. Une opération financée par le Conseil Départemental de l'Indre. Depuis jeudi dernier et jusqu'au 18 mai, chaque foyer recevra un bon qui permettra de retirer les masques sur les 7 sites choisis pour ces retraits.

Pour conclure, Gil Avérous rappelle l'absolue nécessité de continuer à respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale : "Nous allons tous devoir continuer nos efforts afin de lutter contre le virus".