Contre les agressions, les élus drômois sont formés par la police à la gestion des conflits

Trois mois après l'agression du maire de Saulce-sur-Rhône dans la Drôme, la police nationale propose à Valence une formation, élaborée par les négociateurs du RAID et destinée aux élus pour les aider à réagir au mieux en cas de tensions avec des administrés. La première séance s'est tenue à la Cité Brunet ce mardi 13 juillet, devant une dizaine d'élus de Bourg-lès-Valence.

Le nombre d'agressions multiplié par trois en 2020

Parmi eux, Audrey Renaud, adjointe en charge de la santé, du social et des solidarités. Elle est amenée à faire du terrain et se retrouve parfois "en première ligne" avec les policiers municipaux qui l'accompagnent. "C'est surtout de l'agression verbale, témoigne l'élue. Je suis souvent confrontée à des problématiques de nuisances sonores, on doit avoir affaire à des gens [nerveux] qui ont du mal à supporter leurs voisins et du coup ça pose beaucoup de problèmes dans la gestion de conflit." D'où l'importance, selon elle, de la communication.

Et c'est évidemment le conseil numéro un du brigadier Brindas, qui prodigue la formation. "La clé pour pouvoir désamorcer une situation conflictuelle, c'est l'empathie." En face de lui, la dizaine d'élus présents prend des notes, comme Eliane Guillon, première adjointe à Bourg-lès-Valence. "Que ce soit des problèmes d'urbanisme, de voirie, d'espaces verts, on est confronté à la violence des gens", se désespère l'élue.

La police nationale a mis en place cette formation pour éviter d'en arriver au pire. Claude Bourrelly

Un phénomène en très nette hausse en 2020, avec une augmentation de 200% par rapport à 2019 des agressions ou des menaces envers des élus. "C'est un phénomène de société, analyse le commandant divisionnaire Claude Bourrelly, chef de l'Etat-major à la direction départementale de la sécurité publique dans la Drôme. "Les policiers, les chauffeurs de bus, les personnels soignants, professeurs et maintenant les élus y sont confrontés. Ce sont des responsables décisionnaires, ils doivent imposer une autorité et certaines personnes ne l'acceptent pas." La formation est ouverte tout l'été aux élus drômois volontaires, ceux dont les communes dépendent de la couverture territoriale de la police.