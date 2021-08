Un vaste chantier de rénovation du Palais des Papes démarre ce lundi à Avignon

Un vaste chantier démarre ce lundi au Palais des Papes à Avignon. Il s'agit de la deuxième phase de l'opération de restauration débutée en 2020, et qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Ce 9 août démarre la réhabilitation complète de la tour de la Campane, l'une des tours carrées du côté de la métropole des Doms, et d'une grande partie de l'aile des Familiers.

Ces travaux d'envergure vont démarrer avec la pose de l'échafaudage. Cette première étape va durer jusqu'au 15 octobre pour installer un grand trompe-l'oeil sur la façade du Palais. Les premières livraisons des matériaux démarrent à 6h ce lundi matin : des camions de 15 tonnes traversent Avignon via la rue de la République pour approvisionner le chantier. Ensuite, les acheminements en personnel et en petit matériel se feront tous les jours entre 6h du matin et 10h ou 11h, jusqu'à début novembre.

Le plan de circulation des camions pendant les travaux. - © Département de Vaucluse

Mais les poids lourds rouleront "au pas" et les riverains pourront continuer à circuler dans le quartier, promet le département de Vaucluse, qui est maître d'œuvre pour ce chantier. Le conseil départemental finance aussi une grande partie des travaux (avec l'aide de l'État et de la ville d'Avignon) chiffrés à près de 6 millions d'euros. Ce chantier devrait durer 18 mois, au moins jusqu'au 15 décembre 2022.