Trophée des Roses des Sables à Biarritz : "un rallye ne sera jamais 100 % écolo"

C'est bientôt le départ pour les 168 équipages de la 21e édition du Trophée Roses des Sables. Depuis le Jai Ailai de Biarritz, elles vont rejoindre le désert marocain pour y courir sept étapes, en 4x4, quad ou moto, au profit d'associations diverses. Mais à l'heure où le mot "sobriété" est dans toutes les bouches, la question se pose des conditions d'organisation d'un tel événement.

Rien que pour rejoindre Biarritz, l'empreinte carbone est forte, sachant qu'un seul équipage est originaire des Pyrénées-Atlantiques. Le reste vient de Poitiers, de Normandie ou encore de Vendée. "Pour essayer de moins polluer, on a fait attention à notre vitesse", explique Agnès, l'une des participantes.

Astuces pour moins polluer

Une méthode préconisée par l'organisation pendant la course. "On a une politique de réduction de la vitesse pour moins consommer", indique Géraldine Rey, PDG de Désert Tour, la société qui organise le Trophée des Roses des Sables. Sur place aussi, interdiction de faire du hors-piste pour préserver les sols, la faune et la flore. "Chacune a aussi une petite poubelle individuelle pour ramasser tous les déchets et ne rien laisser sur place", ajoute Géraldine Rey qui reconnaît que malgré ces petits gestes "un rallye avec des véhicules ne pourra jamais être 100 % écolo."

D'ailleurs pour certaines participantes, l'écologie n'était même pas "un aspect principal de la course, même si ça fait partie de l'aventure", explique Sabrina qui prendra le départ pour la première fois. Mais pour essayer de limiter leur impact sur l'environnement, plusieurs d'entre elles ont quand même adapté leur équipement. "_On a fait attention aux produits cosmétiques qu'on emmenait. On a aussi essayé d'éviter les emballages individuels pour la nourriture en achetant en vrac dans des épiceries locale_s", précise Aurélie venue de Vendée pour le rallye.

Good Planet associé au projet

Chacune a aussi payé des frais d'inscriptions pour participer à la course, dont une partie sera reversée à la fondation Good Planet qui œuvre pour l'environnement. Le tout devrait compenser les émissions de CO2 de toute la flotte pour réduire au maximum le bilan carbone. Un partenariat mis en place en 2018 et renouvelé cette année.