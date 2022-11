Succès pour la collecte de protections hygiéniques organisée à Pau

La Fondation des Femmes, les associations Femmes sans abris et Règles élémentaires se sont unies pour organiser une collecte de produits d'hygiènes pour les femmes en situation de précarité. Ce samedi 5 novembre, les clients du Monoprix de la place Clémenceau à Pau, ont été invités à rajouter un paquet de protections hygiéniques, de lingettes ou de gel douche dans leur panier de course, pour ensuite les donner aux bénévoles postés à l'entrée du magasin.

ⓘ Publicité

"Entre un paquet de pâtes et une boite de tampons, le choix est vite fait"

Une opération plus que jamais nécessaire pour Marion, bénévole à la Fondation des Femmes. "Un paquet de serviettes hygiéniques ça coûte cher. On m'a déjà dit que c'était des produits de beauté, pourtant, c'est vital." Un paquet de protection coûte entre 2 et 4 euros. Un budget conséquent quand on a du mal à joindre les deux bouts. "Entre un paquet de pâtes et une boite tampons, le choix est vite fait. Mais c'est important de se sentir bien et de pouvoir se rendre au boulot sans avoir peur d'avoir une tâche à cause de ses règles", explique Marion.

Une cause qui semble avoir trouvé un écho chez Marie. "En tant que femme, je me sens directement concernée. Il faut faire preuve de sororité". Elle a voulu participer et a même pensé à acheter des serviettes hygiéniques "petits formats", pour que ça soit "plus discret. Ces femmes, même à la rue, ont le droit à un peu d'intimité", estime-t-elle.

Changement de mentalités

Comme Marie, ils sont plusieurs dizaines à avoir participé à la collecte. Résultat, à midi, trois cageots étaient remplis de produits hygiéniques, et 200 serviettes avaient été récoltées. Parmi les donateurs, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes comme Julien. "Ça me semble important de participer. On ne devrait même plus devoir faire ce genre de collecte, il faudrait que ça soit gratuit."

Un geste qui ravit les bénévoles qui ont pu constater un changement dans les mentalités depuis quelques années. "Un monsieur m'a demandé quelle était la meilleure marque à acheter. Un autre m'a dit qu'il avait une fille donc qu'il se sentait concerné. Il y a une vraie démarche derrière et ça se voit aux cartons qui sont pleins" se réjouit Marion. La totalité des dons sera reversée aux associations Femmes sans abris et Règles élémentaires. Une prochaine collecte sera organisée en juin.