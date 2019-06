Dordogne : les maisons de retraite se préparent à gérer la canicule

Agonac, France

Près de 40° degrés dans la journée et 25° la nuit. Voila ce que Météo France annonce pour la semaine du 24 au 30 juin avec un pic attendu pour la journée de jeudi. Les établissements accueillant des personnes âgées se préparent donc à gérer au mieux cette période de canicule.

Un "plan bleu" détaille les procédures à suivre

A l'EHPAD des Chênes Verts à Agonac, village de 1800 habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Périgueux, Renée 84 ans ne cache pas son inquiétude, elle qui a d'ores et déjà placé un ventilateur juste derrière son fauteuil roulant. "Çà me fait peur explique-t-elle, d'autant qu'on a parlé à la télé de 40° pour la journée de vendredi". Le personnel de l'établissement lui, est nettement plus serein. L'Agence régionale de santé impose aux EHPAD de mettre en place un "plan bleu" explique Coraline Bodard, assistante qualité aux Chênes verts. Un document de 50 pages qui liste toutes les procédures à mettre en place en cas de canicule pour prévenir les risques, protéger les résidents et éviter les pathologies liées aux coups de chaleur. Actif du premier juin au 31 août, il apporte des réponses en fonction des niveaux d'alerte et des besoins des résidents.

L'établissement dispose de cinq espaces climatisés, ici dans la salle de lecture © Radio France - Emmanuel Claverie

Climatisation et hydratation

Pour faire face à la semaine caniculaire qui s'annonce, les 69 résidents seront invités à rester dans les cinq espaces climatisés des Chênes Verts. "Nous ferons en sorte de fermer les volets et d'éteindre les lumières dans la journée" pour préserver la fraîcheur explique Coraline Bodard. Chaque matin nous aérerons les ailes des bâtiments afin de faire entrer de l'air frais". Aide-soignante, Martine Labrugère sait elle qu'elle devra veiller à ce que les résidents s'hydratent régulièrement. "Ils n'ont plus cette sensation de soif, du coup ils ne vont pas boire naturellement précise-t-elle. On fait donc le tour plusieurs fois par jour, dans les chambres, dans les salles pour leur donner de l'eau ou de l'eau sucrée afin qu'ils ne soient pas déshydratés".

Les habitants de la commune accueillis

Les habitants d'Agonac qui en feraient la demande peuvent eux aussi des bénéficier des salles climatisées des Chênes Verts. Une convention le permettant a été signée entre l'établissement et la mairie de la commune.