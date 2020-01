Stockage d'électricité à Annonay, des riverains pointent le risque d'explosion

Un collectif d'une vingtaine de riverains s'oppose à un projet pour stocker de l'électricité avec des batteries lithium-ion, à Annonay. Dans la zone d'activité de Grosberty, deux conteneurs doivent être construits. Ce site de stockage d'une puissance de 4 mégawatt sera le plus gros en France.

Mais les riverains ont peur pour leur sécurité. Ce qui les dérange d'abord, c'est la proximité entre le futur site et les premières maisons : "il est à peu près à moins d'une centaine de mètres des premières habitations", décrit l'un des habitants, Léopold Vanden Eynden. Ce dernier se méfie du lithium, "un élément chimique instable", dit-il, qui peut provoquer des explosions :

Le lithium est un produit très nocif. Si une catastrophe arrivait, on aurait une pollution de l'air, du sol et de l'environnement et là, on peut se demander quelles seraient les conditions de dépollution...