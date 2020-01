Mois sans alcool : "une nuit, je n'avais plus d'alcool, j'ai pris de l'eau de Cologne", un Gardois raconte

Gard, France

Faire une petite pause avec l'alcool. Pendant un mois : #LeDéfidejanvier. C'est le nom de l'opération lancée, ce mercredi, par plusieurs associations de santé publique (Fédération addiction, Fonds actions addictions, Ligue contre le cancer, etc.), un peu sur le même modèle que le mois sans tabac, en novembre.

Évaluer son rapport à l'alcool

L'objectif est d'inciter les Français à réfléchir sur leur consommation d'alcool. "C'est une initiative très positive", juge Denis, membre des alcooliques anonymes. Ce Champenois de 69 ans installé à Vauvert, dans le Gard, estime qu'une telle opération l'aurait à l'époque motivé pour arrêter l'alcool.

J'étais piégé comme une mouche sous un verre.

Dans les années 80, "je buvais une trentaine de bières par jour, confesse Denis. _Je tremblais le matin quand j'étais en manque. J'étais complètement délabré. Il m'est arrivé une nuit de ne pas avoir d'alcool à la maison... J'ai pris alors de l'eau de Cologne", s_e remémore-t-il.

Un accompagnement médical

Cette forte dépendance à l'alcool lui fait perdre son boulot de représentant, et sa femme le menace même de partir, jusqu'à ce jour de février 1986. Denis décide de se reprendre en main. Il est médicalement soutenu dans sa démarche par un médecin. "Pour me sortir de cette situation, j'essayais de me fixer des objectifs au jour le jour."

Depuis, Denis n'a plus bu une goutte d'alcool, "même dans les gâteaux", précise-t-il. Et ça fait 30 ans que ça dure. Pourtant, il se définit lui-même comme étant encore alcoolique. "Quand on le devient, on le reste".