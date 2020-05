Les bénéficiaires des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire ont augmenté de 18% pendant le confinement, soit au moins 850 personnes de plus. La situation a été difficile à gérer pour les 300 bénévoles mobilisés pendant ces huit semaines.

Indre-et-Loire: les Restos du Cœur ont accueilli 850 bénéficiaires de plus pendant le confinement

Pendant le confinement, le chômage et la précarité ont amené aux Restos du Cœur d'Indre-et-Loire plus de 800 personnes supplémentaires, soit une augmentation de 18% des bénéficiaires. Du début à la sortie du confinement, les Restos sont donc passés de 4 700 à 5 500 bénéficiaires.

Une arrivée massive de gens en précarité

Pour faire face à cette explosion de demandes, 300 bénévoles ont tenu à bout de bras les 20 centres de distribution du département pendant huit semaines. A titre d'exemple, la semaine dernière ils ont distribué 21 000 repas et 1000 colis de dépannage.

Il y a des gens, malheureusement, qui ont découvert les Restos parce qu'ils étaient en chômage partiel ou au chômage total. Des étudiants qui n'avaient pas de quoi se nourrir -Michel Flamé, le président des Restos en Touraine

Michel Flamé pense que ces gens vont rester dans la précarité un moment et donc que la hausse de 18% des bénéficiaires va certainement rester à ce niveau voire augmenter encore. Les centres de distribution ont fonctionné en mode dégradé c'est-à-dire que les bénéficiaires ne rentraient pas dans les locaux, on leur donnait des sacs à l'extérieur.

Des difficultés pour faire respecter les gestes barrière

Comment s'est passée la distribution entre bénévoles et bénéficiaires pendant le confinement? Et comment les bénévoles sont équipés aujourd'hui pour prévenir la menace du COVID? Cela n'a pas toujours été simple de faire respecter les gestes barrière par des bénéficiaires souvent sous tension.

Je regrette que des bénéficiaires fassent preuve d'incivilité parfois, avec des insultes aux bénévoles parce qu'on leur demande de porter un masque et qu'ils refusent

"On les invite à porter un masque, on marque la distanciation sur les aires d'attente, dans certains centres on a donné des plannings de façon à ce que les gens viennent à une heure précise, malheureusement tout n'est pas toujours respecté. Une personne devait venir chercher son repas à 16H00, à 10H00 elle était déjà devant la porte de peur de manquer"!

"Garder nos équipements de protection sur la durée"

Les bénévoles portent des masques ou des visières, des gants bien entendu, et les restos attendent la livraison d'hygiaphones qui seront utilisés pour les entretiens que les professionnels partenaires peuvent avoir avec les bénéficiaires. "Notre souci c'est que l'on puisse garder ces équipements de protection sur la durée", dit Michel Flamé.

Depuis le 17 mars, les Restos du Cœur d'Indre-et-Loire ont aussi donné 12 tonnes de produits à des associations caritatives qui étaient en manque comme la Croix Rouge et la Table de Jeanne Marie. Les jardins du cœur, le chantier d'insertion des restos qui était fermé depuis le 17 mars, va reprendre la semaine prochaine, avec des pertes de recettes puisqu'il n'a pas pu vendre ses plants.