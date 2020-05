Indre-et-Loire : le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 28,9% en avril

Selon les chiffres publiés par le ministère du Travail, la France enregistre une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A de 22,6% en avril soit + 843 000 personnes. Conséquence, le nombre de chômeurs est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis l'année 1996 : 4 575 000 demandeurs d'emploi en France.

En Indre-et-Loire, cette hausse exceptionnelle, qui est dûe bien entendu à la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid 19, se retrouve à un niveau encore plus élevé. En catégorie A c'est-à-dire les personnes sans aucun emploi sur la période, en avril l'augmentation a été précisément de 28,9 %: + 8 493 personnes. Le nombre de chômeurs A est de 37 870 en Indre-et-Loire, il était de 29 390 au mois de mars 2020. Toutes catégories confondues, A, B, C le nombre de personnes, hommes-femmes, au chômage est de 53 500 personnes.

Comment expliquer dans le détail cette hausse sans précédent? Beaucoup de salariés en contrats courts (intérims CDD) étaient déjà inscrits à Pôle Emploi en catégories B et C, pas forcément tous indemnisés, d’ailleurs. Avec la crise du coronavirus et l'arrêt de l'économie, nombreux sont ceux qui n'ont plus travaillé du tout, et qui ont donc basculé en catégorie A (aucun emploi).