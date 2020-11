La solidarité entre voisins à l'heure du confinement à Toulouse

En cette période de reconfinement, ce n'est pas toujours simple de maintenir le lien social. Pour certains, c'est l'occasion de nouer des liens avec ses voisins. Rester chez soi, à la maison, paraît moins difficile à surmonter lorsqu'il y a encore quelques moments de partage. Des moments précieux pour ces habitants d'un immeuble toulousain, en plein cœur de Toulouse.

L'équipe de voisins profite d'une jolie cour au milieu des appartements avec un petit coin jardin partagé et des tables à distances raisonnables les unes des autres. Ici, on rit, on partage de bonnes bouteilles de vin, on chante, on joue au scrabble... Presque comme si la crise sanitaire et la morosité ambiante s'arrêtaient devant l'imposante porte grise de leur immeuble.

Petit jardin partagé entre voisin. © Radio France - Flora Midy

Pas besoin de Netflix quand on habite ici ! " - Marcelin.

Personne ne semble s'ennuyer, malgré le confinement. "On pourrait tourner une série ici, tellement qu'il se passe des choses tous les jours" s'amuse Marilou, étudiante en droit et habitante de l'immeuble depuis quelques mois. "Pas besoin de Netflix quand on vit ici", surenchérit son compagnon Marcelin, pour qui les relations entre voisins permettent de "garder une vie sociale".

Françoise, la doyenne, peut compter sur ses voisins pendant le confinement. © Radio France - Flora Midy

Au-delà de l'amusement et de la bonne humeur, ces voisins se montrent présents les uns pour les autres. Ce qui rassure Françoise. Ses 74 ans font d'elle la doyenne : " Quand ils vont faire des courses, ils me demandent toujours si j'ai besoin de quelque chose. Si j'habitais pas là, le confinement serait mortel". Cette solidarité, elle la rend bien à ses voisins, qui ont surnommé son appartement "au café Françoise". "Je suis un peu leur mamie. Tout le monde vient chez moi. En cas de coup de blues, ils savent qu'il peuvent venir me voir et je leur sers un café". Les tournées de café de Françoise sont fixées habituellement à 9h le matin et juste après le déjeuner.

Ici, j'ai trouvé une vraie famille" - Ahmed.

Juste à côté, dans ce qui semble être un tout petit village, on retrouve DJ Ahmed. C'est lui qui anime les soirées, avec des sonorités "deep house". Originaire du Maroc, il est venu en France faire ses études d'ingénieur : "Je suis tout seul en France. Vu le contexte, je ne sais pas si je pourrai aller voir ma famille bientôt. Heureusement, j'ai trouvé une autre famille. Je remercie tous les jours mon colocataire et mes voisins pour leur accueil".

Les habitants de l'immeuble semblent avoir dompté l'ennui du confinement avec des ingrédients simples : repas partagés, solidarité et gaité. Après la réussite de leur soirée d'Halloween, la prochaine mission sera d'organiser la soirée de Noël et l'achat collectif d'un beau sapin qui trônera au centre de la cour.

