Les Restos du Cœur du Puy-de-Dôme reçoivent un ballon dédicacé par les joueurs de l'ASM

Un cadeau hommage, pour clôturer un Boxing Day compliqué. L'événement organisé tous les ans par la Ligue Nationale de Rugby entre Noël et Nouvel An était cette année consacré aux Restos du Cœur. Ce week-end là -le 26 et 27 décembre- l'ASM aurait dû affronter Brive. Faute au Covid, le match est reporté.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le club clermontois a décidé de marquer le coup le 1er janvier, en signant le ballon aux couleurs de l'association créée par Coluche. "Il a été dédicacé par tous les joueurs qui ont joué samedi contre Toulouse [...] un match sympa avec une bonne ambiance", commente Aurélien Rougerie qui a remis le ballon ce mercredi 5 janvier à l'antenne locale puydômoise.

"Donner un peu de bonheur et de chaleur à des gens qui en ont besoin en cette période de fêtes, c'est important", souligne l'ancien joueur clermontois.

Un geste qui a ravi Bruno Riche, le président des Restos du Cœur du Puy-de-Dôme. "Nous sommes très fiers, c'est important pour nous, qui ne connait pas l'ASM à Clermont-Ferrand ?" assène-t-il avec enthousiasme. Il a déjà prévu d'installer le ballon dans le bus du cœur. "C'est un symbole fort pour les gens peut-être de la rue, de voir qu'on essaie de trouver des partenariats et que l'ASM nous soutient aussi", ajoute Bruno Riche.

Une fréquentation en augmentation

L'association a dû, à nouveau, annuler les concerts des Enfoirés... un manque à gagner qui s'estimerait autour des 4 millions d'euros. Dans le Puy-de-Dôme, Bruno Riche a pu constater une augmentation d'environ 10% de la fréquentation du Bus du cœur avec 160 repas par soir distribué, au lieu de 150 l'an passé.

"Distribuer 160 repas avec le bus, avec le contexte sanitaire... il faudrait qu'on arrive à trouver une autre solution de distribution pour le soir", confie Bruno Riche. Il réfléchit à la possibilité d'un lieu d'accueil pour servir des repas chauds avec une partie maraude pour aller chercher des gens en dehors de Clermont-Ferrand.

Une collecte en ligne

La Ligue Nationale de Rugby organise une vente aux enchères regroupant les maillots et ballons spécialement créés pour l'occasion mais a également lancé une collecte en ligne.

Pour le moment, elle a récolté un peu moins de 49 000 € sur les 100 000 € attendus. Il reste encore 15 jours pour y participer.