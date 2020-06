"Évadez-vous ici" : le département de la Loire lance une campagne publicitaire pour attirer les touristes

Le conseil départemental a décidé de débourser 160 000 euros dans une campagne de communication pour séduire les vacanciers cet été et soutenir le secteur touristique.

T.O.

Le département de la Loire veut faire venir sur son territoire un maximum de touristes cet été. "Évadez-vous ici" : c'est le titre d'une campagne d'affichage et de spots publicitaires que lance le lance le conseil départemental pour un total de 160 000 euros. Ces photos de lieux remarquables de la Loire seront d'abord affichées fin juin localement dans le département, à destination du public ligérien. Dans un deuxième temps des spots publicitaire à la radio, à la télévision et sur les écrans publicitaires en ville, seront diffusés en Auvergne Rhône-Alpes et en particulier à Lyon. Ce sont en effet les touristes de la région qui sont principalement ciblés explique Véronique Chaverot, la vice-présidente du département en charge du tourisme : "Je pense que les gens qui ont été obligés de se confiner en appartement pendant deux mois ont besoin de nature, de respirer. C'est exactement ce que la Loire peut leur offrir."

Venez chez nous, vous allez trouver de l'espace, de l'air pur, des paysages somptueux !

L'objectif est de soutenir le secteur du tourisme dans la Loire et ses presque 9 000 salariés qui représentent 4,6% de l'activité salariée totale dans le département. Les restaurateurs et hôteliers sont très touchés par la crise du covid-19, Véronique Chaverot prévient : "Aujourd'hui on a 25 à 50% de réservation en moins par rapport aux années précédentes, tout l'enjeu de cette campagne de communication est d'améliorer cette situation".