Y a t-il assez de toilettes publiques dans votre ville ? A Toulon, on cherche des solutions

Une quinzaine de sanisettes et le même nombre d'urinoirs en libre service sont répartis à des endroits stratégiques de fréquentation à Toulon. Malgré tout, il est assez fréquent de constater que certains n'hésitent pas à se soulager dans des endroits qui ne sont pourtant pas destinés à accueillir leurs besoins. Halls d'immeubles, porches, petits recoins sont souvent utilisés engendrant des odeurs très désagréables et des écoulements peu hygiéniques. La mairie de Toulon travaille actuellement à d'autres alternatives pour multiplier les points d'accès.

Cela m'est déjà arrivé d'interpeller un Monsieur en lui demandant ce qu'il était en train de faire

"Moi je suis SDF, la société me traite comme un chien, alors je me comporte comme un chien", assume un sans domicile fixe croisé dans le centre-ville de Toulon. Mais il n'est pas le seul à se soulager contre un mur. "Cela m'est déjà arrivé d'interpeller un Monsieur en lui demandant ce qu'il était en train de faire. Et cela peut-être le fait de monsieur et madame tout-le-monde", s'emporte une dame. "C'est choquant et c'est même interdit par la loi", justifie t-elle.

L'incivilité face aux sanisettes

Pourtant les lieux existent à Toulon. La moitié est gérée par une entreprise privée qui s'occupe aussi de l'entretien. L'autre moitié, quand il s'agit des urinoirs, est entretenue par les agents de la ville. La difficulté réside dans l'attractivité touristique de la ville. "Il en manque surtout quand il y a un afflux important de touristes", confirme Luc de Saint Sernin, l'adjoint au maire en charge de la propreté. "Mais la principale difficulté, c'est le manque de civisme des utilisateurs. Dans l'usage même des toilettes qui est fait de manière irrespectueuse. Et ça peut même aller jusqu'à la dégradation des sanisettes", commente l'élu. Les boîtiers électroniques permettant l'accès aux sanisettes sont en effet régulièrement dégradés.

Une appli pour faire pipi : "Ici Toilettes"

Pour répondre à la demande, la ville s'intéresse à une application mise en place à Nantes cet été. Une application "Ici Toilettes" commercialisée par la société Urban services, qui permet à l'utilisateur de savoir où se trouvent les toilettes publiques autour de lui, mais aussi les WC privés. La société se charge en effet de démarcher des restaurateurs et cafetiers qui acceptent d'accueillir, gratuitement, une personne pour lui permettre d'utiliser les WC de l'établissement. "Pour l'utilisateur c'est totalement gratuit. Pour le commerçant, c'est une rémunération mensuelle pour le service qu'il rend à la communauté. Mais également un chiffre d'affaires potentiel en plus car l'utilisateur de l'application est un client potentiel pour le commerçant. L'intérêt pour la mairie c'est que nous plaçons sur les installations publiques des QR code afin que les utilisateurs fassent remonter les problèmes qu'ils constatent comme une file d'attente trop longue, un problème d'hygiène, un problème technique. Toutes ces informations sont transmises en temps réel à la mairie pour améliorer le service qui est en place" détaille Thomas Herquin, de la société Urban services.

Une application pour permettre aux utilisateurs de trouver facilement un endroit pour soulager leur envie pressante - URBAN services

L'installation d'une sanisette coûte environ 30.000 euros. Sans parler évidemment du fait que même si tout le monde souhaite davantage de toilettes, habitants comme commerçants ne les veulent pas à côté d'eux. C'est notamment le cas d'une cabine installée au bout du quai Cronstadt pendant des années, puis enlevée et qui devrait être remise. Certains s'en sont déjà émus.