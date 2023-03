Y a-t-il des boulettes de viande empoisonnées autour du Port du Canal à Dijon ?

Une rumeur court les réseaux sociaux depuis le mardi 28 mars 2023. Elle a même été partagée plus de 3000 fois en 24 heures ! Des boulettes de viande mélangées à du poison auraient été déposées autour du Port du Canal à Dijon. Une femme témoigne dans un post Facebook, elle dit avoir trouvé ces boulettes dans les haies qui longent le canal et au niveau de terrains vagues. Elles pourraient causer bien des dégâts à des chiens ou des chats affamés. Cependant, après plusieurs vérifications auprès des vétérinaires et des autorités, il semblerait que cette découverte soit un cas isolé.

ⓘ Publicité

La publication concernant cette rumeur a été partagée plus de 3000 fois sur le réseau social Facebook. (Capture d'écran) - Facebook

Les vétérinaires n'ont reçu aucun animal intoxiqué

Dans son post, l'autrice explique que "plusieurs cas d'empoissonnement ont été relevés par les vétérinaires du quartier". Après vérifications, les différents cabinets vétérinaires dijonnais présents aux alentours ont entendu parlé de cette rumeur, en revanche aucun n'a reçu d'animaux présentant des symptômes liés à un empoisonnement. Même son de cloche du côté de la SPA des Cailloux à Dijon. Au niveau de la police, on nous assure n'avoir "aucune information à ce sujet".

Pas d'inquiétude donc. Ce qui n'empêche évidemment pas de rester prudent pour protéger nos compagnons à quatre pattes.