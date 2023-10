Y a t-il des punaises de lit dans les transports montpelliérains ? Les usagés sont inquiets

Elles sont à peine plus grandes qu'un pépin de pomme, mais elles nous pourrissent la vie : les punaises de lit. Ces petites bêtes envahissent les transports publics et depuis quelques jours à Montpellier, la psychose commence à monter. Certains usagés, affirment sur les réseaux sociaux, en avoir vu dans le tram notamment dans la ligne 3. "Je ne m'assois plus quand je prends les transports" confie Margaux, lycéenne. De son côté, Lou, étudiant explique faire très attention avant de s'installer et inspecte le siège "par réflexe, pour voir si je vois une punaise".

Cette polémique a fait l'objet d'une réunion ce mercredi 04 octobre avec le ministre des transports, la SNCF, RATP, les syndicats et associations d'usagés. Clément Beaune, assure qu'il n'y a "pas de recrudescence" de la présence de punaises de lit. Il demande aux opérateurs de publier les données sur les cas signalés "tous les trois mois".

Des punaises aussi dans les Airbnb

À Montpellier, si les punaises de lit ne sont pas encore réellement identifiées par le réseau Tam, dans des logements Airbnb, l'insecte est bel et bien présent. Anna, (le prénom a été modifié), en a fait les frais lors de son séjour la dernière semaine de septembre. "Je me déplace régulièrement pour le travail et c'est la première fois que ça m'arrive", dans son appartement proche de la gare Saint-Roch, elle découvre alors des punaises dans la literie : "Quand j'ai vu les punaises, j'ai eu l'impression de faire une descente d'organe, j'ai paniqué". La jeune femme quitte les lieux dans la soirée, afin de dormir chez une amie.

De son côté, la directrice de la conciergerie MartinKey's, en charge de ce logement, a pris des dispositions, "Nous avons remboursé la voyageuse et surtout nous avons fait appel à une entreprise spécialisée pour désinfecter" explique Vanessa Martin. Une opération qui dure un mois avant de pouvoir remettre en location l'appartement. La directrice l'assure aussi, "En cinq d'existence, c'est seulement la deuxième fois que nous avons à faire à des punaises de lit".

