Y-a-t-il eu "magouille immobilière" à Saint-Jean-de-Luz ?

Saint-Jean-de-Luz, France

"Ici, magouille immobilière". C'est ce qui est inscrit dans une banderole accrochée sur la grue d'un chantier, situé près de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz. Elle a été déployée ce mercredi midi par une trentaine de militants abertzale du parti Eh bai, des élus du groupe d'opposition luzienne Herri Berri ainsi que des membres du mouvement Aitzina.

Dans ce programme qui prévoit à terme 27 logements, aucun n'est à caractère social. Et c'est bien là le problème, explique le conseiller municipal abertzale Peio Etcheverry-Ainchart. "La société immobilière IFO avait acheté ici un terrain vendue par une fratrie, deux frères et une sœur. Mais au lieu de le prendre dans toute sa superficie et de déposer un seul permis de construire, elle a décidé de _créer 3 sociétés différentes_, et pour chaque société, de déposer un permis de construire différent, chacun inférieur à 10 logements." 10 logements, c'est justement le seuil au dessous duquel, selon le PLU de Saint-Jean-de-Luz, la construction de logements sociaux n'est pas obligatoire.

"Il y a là une magouille immobilière qui est peut-être légale, mais pour nous, elle est immorale".

Et le parti abertzale de déplorer que malgré une première mobilisation il y a un an, le chantier se poursuit."Ni la mairie, ni l'agglo ne se sont demandées s'il n'y avait pas un abus de droit."..."Ce programme aurait pu contenir en tout 9 logements sociaux. Quand on sait que 80% de la population entrent dans les critères d'attribution des logements sociaux, ce n'est pas neutre" fustige l'élu luzien.

"On ne joue pas avec le logement social" Peio Etcheverry-Ainchart Copier

"Je suis dans la légalité à 100%"

Le promoteur immobilier mis en cause, Frédéric Orard, balaye toutes ces accusations. Il explique que trois sociétés différentes ont bien été créées, car "il y avait 3 propriétaires différents, et donc 3 terrains."..."Pour chaque programme, on créé ce qu'on appelle une SCCV (société civile de construction vente) comme on le fait d'habitude." Frédéric Orard est catégorique : "Je suis dans la légalité à 100%".

"Il n'y a aucun montage immobilier" Frédéric Orard, promoteur immobilier Copier

Ce midi, les abertzale regrettaient de ne pas avoir pu entrer en contact avec le promoteur. Ils ont également mené une action au bureaux de la société IFO, à Anglet. En 2016, le groupe d'opposition Herri Berri avait proposé une révision du PLU de Saint-Jean-de-Luz, car pour l'heure seuls les programmes immobiliers de plus de 10 logements doivent comporter un minimum de logements sociaux. Il proposait de descendre le seuil de 10 à 5 logements. Mais regrette que sa proposition n'ait pas été prise en compte.