Y a-t-il trop de bungalows au pied de la Dune du Pilat ?

Fin septembre la justice a demandé à deux campings du Pyla de se conformer à un rapport remis à l''Etat en 2012. La règle : seulement 35 bungalows autorisés pour les Flots Bleus et le Pyla Camping. Les gestionnaires contestent la décision et demandent à ce qu'on les laisse travailler.

La dernière décision a été prise par la cour administrative de Bordeaux le 30 septembre dernier. Elle confirme le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif. Les mobil-homes représenteraient une pollution visuelle dans le site naturel et protégé de la Dune.

Mais les exploitants des campings concernés ne comptent pas en rester là. Ils ont déposés d'autres recours devant la justice. C'est le cas des Flots Bleus avec ses 70 mobil-homes. Son directeur Franck Couderc n'a pas l'intention de les retirer tout de suite.

On a toujours fait ce qu'on nous disait de faire : reculer des mobil-homes, les barder de bois, replanter des arbres. Nous sommes exemplaires en matière de propreté, on veut juste pouvoir travailler !

- Franck Couderc, directeur des Flots Bleus

Le bras de fer entre les campings et le Conservatoire du littoral, gestionnaire de la Dune, dure depuis près de 10 ans. En 2012, un rapport remis au ministère de l'Environnement dénonçait la prolifération des bungalows et leur impact visuel dans la réserve naturelle. Depuis cette date une multitude de recours ont été déposés et tous n'ont pas encore aboutit.

En 2020 la préfecture de la Gironde avait mis les pieds dans le plat, mettant en demeure les campings de se conformer à la règle mais au vu des lenteurs de la justice l'Etat leur a finalement donné un sursis de 3 ans. Entre temps certains ont commencé à faire le ménage. Des bungalows en plastique blanc notamment ont été remplacés par des constructions en bardage bois qui se fondent mieux dans l'environnement.