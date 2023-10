Y aura-t-il de nouvelles brigades de gendarmerie dans le Var ?

Le Var, comme tous les autres départements français, devrait compter une ou plusieurs brigade(s) de gendarmerie supplémentaire(s) d’ici 2027. Emmanuel Macron annonce ce lundi après-midi depuis Tonneins (Lot-et-Garonne) l’installation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie en France. Selon les services de l’Élysée, chaque département aura "entre une et trois ou quatre nouvelles brigades".

La préfecture du Var a fait parvenir, il y a quelques mois, une liste de villes et villages susceptibles d’accueillir ces nouvelles brigades. Selon nos informations, les communes de Cotignac et de Cuers ont notamment été proposées.

À Cuers, le local est déjà prêt

Bernard Mouttet, maire de Cuers, y est très favorable et précise à France Bleu Provence qu’"un local peut rapidement être mis à la disposition des militaires". L’élu de cette commune de 12.500 habitants attend donc avec impatience la liste définitive qui sera dévoilée vers 15h par le président de la République.

L’Élysée indique que "ces brigades verront le jour à partir de novembre 2023 et jusqu’en 2027 dans des secteurs où la délinquance a augmenté ou quand la population est en forte hausse. L’objectif est de renforcer la sécurité 'en bas de chez chaque Français’ et d’améliorer l’accueil des victimes via des brigades fixes et des brigades mobiles (des camions rattachés à une compagnie qui sillonneront les communes, NDLR)."