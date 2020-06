Y aura-t-il des colonies de vacances en Creuse cet été ?

Dans le centre de vacances de l'Œuvre universitaire du Loiret de Crocq, tous les étés, c'est ambiance tipis et totems. Entre 300 et 400 enfants du Loiret et de région parisienne viennent en Creuse pour découvrir l'univers des Amérindiens. Cette année, Rodolphe Sailer, le directeur, n'est pas encore sûr d'ouvrir, tout dépendra des consignes sanitaires : "Il faut que ce soit souple et que ça garde son côté vacances ! Sinon, c'est probablement rédhibitoire pour nous."

Il ne veut pas trahir les valeurs de vivre-ensemble de son association : "Si l'idée est de regarder son petit copain à 1m50 de distance en se demandant s'il ne va pas nous refiler le miasme, ce n'est pas la même démarche et ce n'est pas ce qu'on a envie de mettre en place." Il prendra sa décision quand le gouvernement publiera sa feuille de route définitive. Un protocole sanitaire a été élaboré, mais il n'est pas encore validé, il devrait l'être cette semaine. Il prévoit notamment que les animateurs portent des masques en permanence.

"Masquer des enfants dans des bus, évidemment car c'est un endroit confiné. Masquer des adultes éventuellement pendant 1 h 30 sur les temps de vie quotidienne, à l'intérieur, on le fera, ce n'est pas un problème. En revanche, les petits loulous à qui ont dit de garder un masque toute la journée, bonjour les vacances...", lâche le directeur du centre de Crocq, amer. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a promis le 5 juin que le protocole sera "plus souple" que celui appliqué dans les écoles.

Le centre de vacances OUL de Crocq prévoit de limiter les sorties à l'extérieur. Heureusement, il a sa propre piscine ! - OUL

Trois enfants dans les chambres de six

En attendant ces consignes, Rodolphe Sailer a déjà pris les devants. Il prévoit d'accueillir beaucoup moins d'enfants par séjour, 60 au lieu de 110, et de limiter les sorties : "On allait visiter le village de Crocq et les tours, nos jeux de piste passaient par le village... Cette année, on ira moins dans le village, ce ne sera pas des vacances confinées dans le sens où on reste à l'intérieur mais confinées dans le sens où on minimise les contacts avec les personnes extérieures." Heureusement, le centre de Crocq a sa propre piscine, son centre équestre et dispose d'un parc de six hectares, de quoi faire déjà de belles cabanes d'Indiens.

Les salles de restauration devront être réorganisées pour limiter les contacts. - OUL

La Fédération des Œuvres laïques de la Creuse (F.O.L.) a également repensé entièrement ses séjours d'été pour les petits Creusois à Saint-Palais-sur-mer en Charente-maritime et Super-Besse dans le Massif central. "Nos chambres de six n'accueilleront que trois enfants, on a aussi réorganisé toute la restauration afin de mettre les enfants en quinconce pour limiter les contacts", détaille Bruno Thomas, l'un des directeurs.

La F.OL. a en déjà prévu de maintenir ses colonies de vacances, mais sous une nouvelle forme : "l'école ouverte buissonnière". Le programme habituel des séjours (jeux, baignades, etc.) sera renforcé avec une dimension éducative plus marquée, afin de compenser le retard scolaire accumulé pendant l'épidémie de Covid-19. L'association s'inscrit donc dans le dispositif gouvernemental des "vacances apprenantes". Le ministre de l'Education a annoncé débloquer 200 millions d'euros pour aider un million d'élèves à partir.