Sète, France

Y aura t-il des paillotes sur les plages de Sète cet été ? Rien n'est gagné car la préfecture de l'Hérault vient de retoquer la ville de Sète pour son dossier d'attribution des concessions de plage.

Concurrence déloyale, pourtant il n'y avait que 15 candidats pour 18 lots

La préfecture estime que les critères retenus pour attribuer les concessions de plage ne sont pas objectifs. Les services de la ville ont fait visiter les concessions aux candidats en juin dernier. Entorse aux bonne règles de la concurrence dit le préfet. Ce que ne comprend pas la ville de Sète "Quand vous achetez une voiture, vous l'essayez" explique Sébastien Pacull, adjoint en charge du domaine public. Il s'interroge aussi sur la concurrence déloyale quand il y a 18 lots à attribuer, qu'il n'y a que 15 candidats et au final 13 élus.

La préfecture reproche aussi à la ville de Sète d'avoir accepté des candidats qui ont des poursuites judiciaires en cours, par exemple pour avoir dépassé les surfaces d'occupation de la plage l'an dernier (des dépassements de 5 à 15%). La ville répond que ces concessionnaires n'ont pas encore été condamnés pour cela. Il faut faire jouer la présomption d'innocence.

Le préfet avait donné son accord, mais ses services ne l'ont pas suivi

Enfin la préfecture reproche à la ville d'avoir décidé du prix de chaque concession sans faire jouer les enchères en quelques sortes. A Sète on répond qu'il est préférable de juger sur la qualité du dossier, le préfet s'était d'ailleurs engagé par écrit il y a quelques mois à accepter ce fonctionnement. D’où l'étonnement là encore des élus.

Pas de paillotes avant le mois de mai, au plus tôt

Aujourd'hui, le préfet demande à la ville de Sète de prolonger les anciennes concessions d'un an avant de relancer un nouvel appel d'offres pour l'an prochain. Mais le maire de Sète va faire appel de la décision du préfet devant le Tribunal administratif. Ce qui est sûr c'est que les paillotes ne seront pas montées pour le weekend de Pâques comme les autres années, il faut attendre au moins trois semaines de plus.

"On laissera la gestion des plages à l'Etat, on a vu ce que ça donnait par le passé"

A Sète on est très en colère et on menace de laisser la gestion des plages au préfet, comme cela se faisait dans les années 90. "Avec l'argent des concessions de plage, on paye le nettoyage, la sécurité, le ré-engraissage des plages, donc si l'Etat ne veut plus qu'on mette des privés sur la plage, ou qu'il change sans cesse les règles, nous lui proposons de _prendre ses responsabilités et de gérer lui-même les plages_. C'est ce qui se faisait jusqu'en 2001, et on voit ce que ça a donné ! Quand on est arrivés, on a du faire évacuer les plages par le GIPN, on a du détruire des constructions illicites en dur, et la plage de Sète était réduite à quelques rochers avec une route qui s'effondre. Aujourd'hui on a remis des plages qui sont des modèles, on a déplacé la route, on a le pavillon bleu, c'est une très belle réussite !"

Sébastien Pacull, adjoint en charge du domaine public Copier

Le maire de Sète mis en examen pour favoritisme en 2011

Ce n'est pas la première fois que la ville de Sète a des soucis avec les concessions de plage. L'attribution des paillotes avait été retoquée en 2011 car la ville avait changé les règles du jeu en cours de route. Et puis surtout le maire François Commeinhes est toujours mis en examen pour favoritisme pour avoir attribué une paillote à son neveu. Le maire a toujours expliqué qu'il s'agissait d'une candidature masquée, qu'il ignorait que son neveu se cachait derrière cette SARL, et qu'il a cassé la concession dès qu'il l'a découvert. Le dossier est toujours à l'instruction.

Alors tout cela est-il politique ?

L'adjoint au maire, Sébastien Pacull s'interroge. "Il y a en tout cas un traitement inégal entre toutes les villes,puisque par exemple depuis 2014 à Sète on nous interdit de faire des soirées alors qu'à la Grande Motte, les paillotes sont des discothèques à ciel ouvert, au Cap d'Agde aussi et à chaque fois Sète est pointé du doigt. Alors je ne sais pas si c'est politique, mais c'est polémique"