"Y'en a qui en ont tellement marre qu'ils meurent" : paroles d'élèves de dix ans sur le harcèlement scolaire

Tous les doigts sont levés. Quand on demande à des enfants de dix ans qui a déjà entendu parler du harcèlement scolaire, toute la classe de CM2 de l'école des Sacrés coeurs de Boissy-Saint-Léger répond "moi !". Est-ce que quelqu'un sait définir ce terme ? Tout le monde garde la main levée. "Y'a quelqu'un qui commence à embêter quelqu'un et après, il va appeler d'autres gens pour qu'ils continuent à l'embêter, explique Mathis. Et lui [le harceleur], il va se croire au-dessus alors qu'enfait il est en dessous. L'autre [le harcelé], il va avoir peur et le dire à personne. Il y a en a qui en ont tellement marre qu'ils meurent."

"J'ai déjà vu quelqu'un se faire embêter"

"Ah oui des gens qui se suicident on en a entendu parler", réagissent les autres, en référence à Nicolas, ce jeune homme de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy début septembre, et dont la lettre menaçante du rectorat envoyée aux parents fait polémique.

"Moi, j'ai déjà vu quelqu'un se faire embêter dans la cour", poursuit Aza, l'une des rares élèves à lever la main quand on demande qui a déjà assisté à une situation de harcèlement. "Un groupe se moquait d'une personne, et je trouve que c'est injuste et que ça se fait pas."

"Oui, des situations de harcèlement, on en traite régulièrement", constate Floriane Djofang, professeur dans cette école privée. Et parfois "chez des enfants de plus en plus jeunes, qui reproduisent ce que font les grands, qui testent des manières de faire dans la cour de récréation."

Carole Tétu, la directrice de l'école des Sacrés coeurs, à Boissy. © Radio France - Simon Cheneau

Prévenir le harcèlement

Alors cet atelier de l'association ADN kids pour "prévenir" le harcèlement*, "ça a tout son sens",* affirme Valérie Melard, bénévole. Les enfants font des jeux où ils doivent montrer leurs émotions, raconter ce qui les dégoûte, ou leur fait peur, "pour connaître leurs émotions et mieux pouvoir comprendre celle des autres, et pouvoir faire face à des situations de malaise entre eux, c'est comme ça qu'on peut prévenir le harcèlement", développe la bénévole.

Le harcèlement, c'est aussi celui en ligne. La directrice de l'établissement Carole Tétu raconte un cas de cyberharcèlement récent : "Une famille est venue me voir pour me dire que leur enfant recevait des moqueries sur Snapchat, j'ai convoqué les parents des auteurs, ils sont tombés de haut et se sont rendus compte que leur enfant ne faisait pas que du bien sur son téléphone. On en a parlé, et la situation s'est calmée avec l'arrivée des vacances scolaires."