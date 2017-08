Sommes nous au bord de la saturation? Question posée dans notre dossier du lundi alors que nous sommes en plein pic de fréquentation estivale.

L'an dernier plus de deux millions et demi de touristes ont séjourné en juillet et août, selon les estimation du Comité départemental du tourisme, 80% concentrés sur la Côte.

Au Pays Basque sud les effets du tourisme sont vivement discutés. Aux fêtes de Donosti/St sébastien une manifestation est même prévue jeudi contre "le tourisme sauvage" par les jeunes indépendantistes d'Ernai. En Catalogne ou Italie la question a pris une certaine acuité.

Banderole posée dans les rues de St Sébastien © Radio France - Iban Etxezaharreta

Ici, durant les années 80 et 90 le phénomène est combattu; les grands projets et "touristifaction" ou le "tout tourisme" sont dénoncés. Parfois violemment, avec par exemple des offices du tourisme ou des projets d'infrastructures touristiques visés par des attentats. Aujourd'hui, un consensus semble se dégager sur le bien fondé de l'industrie touristique, mais avec parfois de l'exaspération.

La stratégie des élus est de faire venir davantage de touristes, tout au long de l'année

Y-a-t-il trop de touristes au pays basque ? Copier

"Non aux visiteurs bourgeois" taggé à Louhossoa. © Radio France - Iban Etxezaharreta

L'industrie touristique au Pays Basque Nord c'est 2.300 entreprises et 8.500 emplois (selon le CDT64).

Nous sommes dans une compétition mondiale, nous ne devons pas perdre de parts de marché" (Michel Veunac)

Michel Veunac maire de Biarritz en charge du tourisme à l'agglomération Pays Basque Copier

Attention aux effets collatéraux

Les abertzale mettent en garde sur les conséquences néfastes en matière de prix de l'immobilier, de renchérissement du foncier agricole, ou encore de la proportion des résidences secondaires.

Exemple à Biarritz, sur la transformation du quartier Verdun.

Rue de Verdun, il n'y a plus que trois enfants qui y vivent" (Paulette Maroteaux)

Témoignage de Paulette Maroteaux sur la transformation du quartier Verdun à Biarritz Copier

Les écologistes aussi préviennent que le fragile équilibre environnemental peut être rapidement mis en danger, tout en reconnaissant que c'est une secteur qui peut aider les petites communes rurales.

Nous ne sommes plus à l'époque où il y avait un gros projet par kilomètre" (Victor Pachon)

La situation a changé selon Victor Pachon, porte parole du CADE Copier

Des écologistes qui fustigent le projet d'aménagement de la Rhune pouvant attirer davantage de visiteurs. "Les 364.000 annuels sont suffisants" selon Victor Pachon, le porte parole du Collectif des Associations de Défense de l'Environnement.