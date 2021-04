Le 29 avril 2016, le nom Grand Est était officiellement choisi pour la nouvelle région qui regroupe l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardennes. Un nom avec lequel les habitants se sont peu à peu familiarisés, mais sans plus.

"On y vient", "c'est trop abstrait", "ça me parle": paroles d'habitants sur les cinq ans du nom Grand Est

Voilà ça fait cinq ans ce 29 avril que notre grande région porte le nom de Grand Est. C'est le 29 avril 2016 que les conseillers régionaux réunis en séance plénière à Strasbourg ont voté en majorité pour le nom "Grand Est", après un large plébiscite des habitants de Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne.

Grand Est préféré à "La Nouvelle Austrasie", "Rhin-Champagne" et "Acalie"

Une consultation citoyenne avait été lancée quelques semaines auparavant et c'est le nom "Grand Est" qui était arrivé très nettement en tête, à 75% des suffrages, devant "La Nouvelle Austrasie" , "Rhin-Champagne" et "Acalie". La consultation avait réuni plus de 289.000 votants.

Paroles de Lorrains sur le nom "Grand Est" / Reportage Cécile Soulé Copier

Aujourd'hui, cinq ans après, est-ce que les habitants sont familiarisés avec ce nom Grand Est et avec cette nouvelle grande région? Dans les rues de Metz, les avis sont plutôt positifs mais avec des réserves : "Grand Est? On y vient" dit cette dame, qui reconnait quand même qu'elle préfère prononcer les noms des anciennes régions.

Cela reste encore abstrait, c'est peut-être trop grand

"C'est rentré dans les moeurs, même si les trois anciennes régions ont une histoire différente", ajoute ce Mosellan. Malgré tout, il reconnait que quand il part en vacances, il ne dit pas qu'il vient du Grand Est mais de Metz, de la Moselle ou de Lorraine. "Cela reste encore abstrait, c'est peut-être trop grand", confie de son côté ce nouvel arrivant, domicilié en Lorraine depuis moins de cinq ans.

Grand Est, ça me parle mais ce sont les Alsaciens qui ne nous aiment pas

"Grand Est, moi ça me parle, mon fils habite en Alsace, mais ce sont les Alsaciens qui ne nous aiment pas!", avance ce père de famille dans un sourire. "A l'ouest, la Champagne-Ardenne, finalement, on la connait peu mais c'est quand même une bonne chose qu'on se soit unis", conclut ce Mosellan.