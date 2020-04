Yann Bubien directeur du CHU de Bordeaux : "nous avons des difficultés d'approvisionnement en matériel"

France Bleu Gironde : le CHU de Bordeaux est-il débordé ?

Yann Bubien : Non, aujourd'hui la situation est maîtrisée. Nous sommes préparés depuis longtemps. Je vous rappelle qu'on a eu à Bordeaux le premier patient atteint de coronavirus en France. C'était un homme qui revenait de Chine le 24 janvier dernier. Nous avons un très bon service de maladies infectieuses. Nous sommes préparés depuis longtemps.

Combien de malades à ce jour au CHU ?

Ce mardi 7 avril nous avons 154 patients hospitalisés pour Covid-19 dont 54 en réanimation. Ce sont des bordelais pour la plupart ou des personnes de l'ancienne Aquitaine. Depuis 15 jours nous recevons aussi des patients du Grand-Est. Il y a eu 4 transferts par avion et TGV. C'est notre devoir de recevoir ces patients. Dans l'autre sens nous envoyons aussi des soignants volontaires dans d'autres hôpitaux. 4 sont partis hier (lundi).

La CGT dénonce le manque de surblouses au CHU et une note ministérielle qui indique qu'il est possible de les laver. "C'est mettre le personnel en danger" explique le syndicat. Que répondez-vous ?

C'est vrai qu'on a des difficultés d'approvisionnement en matériel. Pour les masques de protection le problème ne se pose plus mais pour les surblouses c'est un vrai sujet. On travaille effectivement sur la possibilité de nettoyer ces équipements imperméables. On va également voir si on peut faire produire localement des surblouses en tissu.