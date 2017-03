Yann Librati : "Benoit Hamon va venir dans les Alpes-Maritimes"

Yann Librati est le porte parole de Benoit Hamon dans les Alpes-Maritimes. Il revient sur les affaires qui marquent cette élection présidentielle et nous révèle que Benoit Hamon va venir à Nice.

Yann Librati est le porte parole de Benoit Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle. Il était notre invité à 7h50 sur France Bleu Azur.

"J'ai la nausée"

Yann Librati s'est exprimé sur les affaires qui impliquent François Fillon : "J'ai la nausée j'ai mal au cœur, je suis républicain et j'ai mal à mon pays. sur la politique ça fait 30 ans qu'on nous dit toujours les mêmes choses, on nous dit qu'il faut 2 points de croissance en plus etc... Si il y avait un père-noël qui avait la solution on le saurait, ça n'existe pas. Benoit Hamon va venir dans les Alpes-Maritimes avant la fin de campagne, c'est une certitude."