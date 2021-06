Réouverture des restaurants : "un kif énorme" pour le chef Yannick Alléno à St Emilion

C'est "un kif énorme, comme un pilote qui n'a pas conduit quelques mois et qui se retrouve dans sa voiture ; une sensation de liberté extraordinaire". Le sentiment de Yannick Alléno chef triplement étoilé à Paris et Courchevel, qui vient officiellement de prendre ses fonctions de chef à la "table de Pavie", et d'accueillir ses premiers clients à St Emilion, ce 9 juin, après 8 mois de fermeture. Il avait été recruté l'an dernier pour prendre la succession de Ronan Kervarrec parti en Bretagne. Très occupé, il ne sera pas tous les jours physiquement présent à St Emilion. Il se présente en "directeur artistique" et "pas comme celui qui tiendra la poêle". Entretien.

France Bleu Gironde : enfin l'aventure démarre à la "table de Pavie" ?

Yannick Alléno : On a pris les casseroles la saison dernière c'est vrai et reprendre après le Covid, c'est quelque chose d'extraordinaire et émouvant pour moi. Après je sais pas si c'est un mal pour un bien cette crise. C'est un mal. Mais on a eu du temps pour travailler, pour s'enrichir de la culture de Bordeaux, ce qui était important pour moi. Il était hors de question de proposer une cuisine identique que celle que nous proposons à Paris. La carte s'appelle "de la vigne à l'assiette", une cuisine goûteuse, de sauce, qui est au service du vin. Moi je suis passionné par le vin. Le vin a tellement de choses à dire. Il faut rester humble par rapport à ça. Donc le cuisinier doit mettre son ego de côté.

Une cuisine au service du vin

Avez-vous déjà un plat signature à "Pavie", que vous souhaitez mettre en avant ?

J'aime pas trop le terme signature parce que c'est tout de suite nous mettre dans une boîte, et je déteste ça. Ma spécialité, c'est de faire de belles sauces. Maintenant il y a plein de belles choses sur cette carte comme le "Air pigeon". On a fait mariner ce pigeon avec du Cognac, de l'Armagnac, plusieurs jours. Et après on vient le gonfler, le souffler comme un ballon. Il est servi dans une première assiette, avec sa tête, façon Ortolan puisqu'on n'a plus le droit d'en manger mais je trouve que ce plaisir de l'Ortolan, il faut le retrouver ! Et puis comme on n'aime pas gâcher, avec les restes, on fait une petite terrine que l'on offre aux clients. L'idée c'est dans notre quotidien, de tout utiliser. Parce que l'écologie, c'est pas simplement faire un jardin, c'est ne pas gaspiller et trouver des solutions pour que l'assiette soit le plus juste et proche de la nature.

Il y a longtemps que vous connaissez la famille Perse (propriétaire de Pavie). Pourquoi s'engager avec eux maintenant à St Emilion ?

J'étais pas prêt avant. ça fait 22 ans qu'on se connaît avec Chantal et Gérard et il y a eu des opportunités. Et puis j'avais pas le temps, j'étais pas assez mâture, je sais pas les astres se sont alignés. C'est moi qui leur avait présenté Ronan Kervarrec avec lequel ils ont retrouvé les deux étoiles au Guide Michelin. Voilà, ça s'est fait quand cette fois Chantal m'a appelé. Je n'ai pas réfléchi et je me suis dit que c'était le bon moment.

La troisième étoile à la table de Pavie ? On va faire ce qu'il faut dans l'assiette

Vous êtes déjà triplement étoilé à Paris ou Courchevel. C'est aussi l'objectif ici ?

L'objectif c'est de rendre les clients heureux. Après il y a un objectif important pour moi, c'est l'étoile verte du Michelin (qui valorise gastronomie et écologie), le travail de revalorisation. Je trouve ça malin de la part du Guide d'orienter les chefs vers plus de développement et recherches. La troisième étoile, c'est pas moi qui vais la mettre. On va faire ce qu'il faut dans l'assiette. Si ça vaut, ils la mettront et si ça ne vaut pas, ils ne la mettront pas.