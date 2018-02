Grenoble, France

Ils prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Dés le réveil, les réseaux sociaux surgissent dans notre quotidien, via les dizaines de notifications reçues sur notre smartphone. Trop de relations "virtuelles" tuent-elles les relations "réelles" ? Spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux , Yannick Chatelain souligne les dangers d'un abus des réseaux sociaux alors que c'est aujourd'hui 28 février, la journée mondiale... sans Facebook.

Générations exposées

Enseignant-chercheur à l'Ecole de Management de Grenoble, Yannick Chatelain insiste sur l'importance de cette journée. "Elle n'est pas si gadget que ça : cette journée annonce une prise de conscience. Aujourd'hui, nos jeunes ont inventé une semaine des 35 heures... en les passant sur les réseaux sociaux !" Un problème qui dépasse évidemment le simple cas de Facebook, l'addiction digitale concerne également les autres réseaux comme Twitter, Snapchat, Instagram, très populaires auprès des 18-35 ans.

Nous passons 5 ans et 4 mois de notre vie sur les réseaux sociaux ! - Yannick Chatelain, enseignant-chercheur et spécialiste de l'étude des réseaux sociaux

A delà des chiffres alarmants sur notre cyber-dépendance, il y a aussi les effets, l'impact qui commence à être mesuré scientifiquement sur la santé mentale des utilisateurs. Parmi les exemples cités, Yannick Chatelain met en avant la violence de certaines "pages" construite comme étant des "pages contre...". il y a aussi la portée de certains commentaires qui peut affecter celui qui a posté un message ou une photo. "IL cherche des "likes" -des appuis, des soutiens- or ce même internaute se trouve exposé à des critiques et des remarques. note Yannick Chatelain. "Regardez les réactions face aux commentaires blessants, ça nous affecte nous les adultes, alors imaginez l'impact chez des adolescents de 15 ou 16 ans qui sont en pleine construction mentale. Cela amène parfois des drames !"

Pour le professeur de l'Ecole de Management de Grenoble, les parents actuels manquent encore de repères face aux jeunes enfants, qui possèdent un smartphone dés l'âge de 11 ans. "On expose inconsciemment notre jeunesse actuelle.. Ils n'ont aucune conscience de leur image. Nous sommes une génération selfie-society, et face à ça, il peut y avoir la cyber-intimidation."

Le smartphone est un outil d'abord sécurisant, il ne faudrait pas qu'il devienne avant tout un outil dangereux ! - Yannick Chatelain, enseignant-chercheur et spécialiste de l'étude des réseaux sociaux

Un chemin virtuel à suivre

Face à la cyber-dépendance, Yannick Chatelain est pourtant plein d'entrain pour les générations à venir. Le basculement est même déjà en ordre de marche : "La première génération arrivée sur les réseaux sociaux (ndlr : depuis la dernière décennie) a essuyée les plâtres... Mais maintenant, certains de nos adolescents sont si éduqués qu'ils ne se font piéger qu'une fois, pas deux." Les comportements changent même au niveau des grandes entreprises. Deux actionnaires d'Apple demandent déjà à leur entreprise d'installer des logiciels de censure sur les smartphones des jeunes enfants.

Je suis persuadé que la génération à venir sera vigilante dans ses usages numériques - Yannick Chatelain, enseignant-chercheur et spécialiste de l'étude des réseaux sociaux

Et dans cette journée mondiale sans Facebook, l'enseignant-chercheur ne veut pas noircir le tableau. En reconnaissant cette qualité : "L'utilisation des réseaux sociaux est aussi un outil formidable. Le smartphone est avant tout fait pour échanger et se rapprocher." Il reste donc à trouver le juste milieu pour les prochaines années.