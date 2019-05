VIDÉOS - Yannick Noah joue au tennis avec de jeunes Girondins

Bordeaux, France

Taper des balles avec la star du tennis français des années 1980, c'est le rêve qu'ont pu réaliser ce mercredi des jeunes en Gironde. Yannick Noah, vainqueur de Roland Garros en 1983, trois fois vainqueur de la Coupe Davis comme capitaine, a passé la journée à jouer avec des enfants de Mérignac et Bordeaux, dans le cadre de son association, Fête le mur. Créée il y a vingt ans, elle vise à favoriser l'intégration sociale des enfants grâce au tennis dans les quartiers prioritaires.

Yannick Noah à #Bordeaux cet après-midi ! Il joue au #tennis avec une vingtaine de jeunes membres de son asso Fête le mur dans le quartier des Aubiers pic.twitter.com/Fgd7Kc8bl0 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 1, 2019

En Gironde l'association est présente à Pessac depuis 2011, Merignac depuis trois ans et à Bordeaux depuis un an et demi, dans le quartier des Aubiers : "Cela permet aux gamins de sortir de leur quotidien grâce à la raquette, explique Yannick Noah. Quand j'étais petit au Cameroun j'ai rencontré mon héros, Arthur Ashe, champion américain qui a remporté Wimbledon. Il avait une association aux Etats-Unis pour faire jouer les jeunes dans les cités et je me suis dit que c'était une très bonne idée, j'arrive à un âge où il faut partager, et transmettre sa passion."

Yannick Noah, fondateur de Fête le mur Copier

Pas de court de #tennis aux Aubiers à #Bordeaux... alors grâce à l'asso @FeteleMur les filets et les raquettes font irruption dans les quartiers prioritaires. Une asso créée par Yannick Noah il y a 20 ans et présente à Pessac, Merignac et Bordeaux en Gironde. pic.twitter.com/T9WDzYPriX — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) May 1, 2019

Un jeune de Pessac devenu arbitre et entraîneur

En Gironde 200 enfants adhèrent à l'association. Parmi eux, Suat Uslu, 19 ans. Il a commencé à jouer quand il avait 10 ans, à Pessac. Au fil des années, il est passé d'élève à prof. Il a passé différents diplômes pour devenir arbitre et entraîneur et aujourd'hui, il donne des cours bénévolement aux plus petits. Ce qu'il veut, c'est transmettre ce que Fête le mur lui a apporté : "Je veux aider d'autres enfants pour qu'ils puissent réussir. Quand on grandit dans un quartier on est plus attirés par sortir, faire de la moto ou du foot. Depuis que le tennis est arrivé ça permet à tout le monde de changer, faire du tennis, voyager partout en France et même jusqu'à La Réunion !"

Suat Uslu : le jeune de Pessac devenu arbitre et entraîneur Copier

En France depuis sa création Fête le mur a initié 30.000 jeunes au tennis, dans douze régions. L'adhésion à l'année ne coûte que dix euros et le matériel est prêté aux enfants pour permettre à tout le monde de s'initier à ce sport.