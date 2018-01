Hérault, France

Marc Leplongeon, journaliste au Point, a coécrit le "Chaudron français", livre enquête sur ces Lunellois partis faire le Djihad. Invité de France Bleu hérault ce mardi matin, il décrypte les enjeux autour de ces candidats au retour.

Yassine, de Saint Just aux prisons kurdes

Les images du reportage de France 2 montrent Yassine, la trentaine, aujourd'hui détenu par les combattants kurdes en Syrie. "Il faut bien comprendre les enjeux derrière ces images explique Marc Leplongeon. D'un côté Yassine. Une personne qui souhaite échapper à une énorme peine de prison , voire pire, avec probablement un traitement dégradant et un procès qui risque de ne pas être équitable s'il se tient là bas. Et de l'autre côté notre gouvernement qui dit qu'à partir du moment où ils ont fait le choix de partir combattre là bas, on ne voit pas pourquoi on leur ferait la fleur de revenir".

"Impossible de savoir s'il a commis des exactions, ce qui est sûr c'est qu'il a pris les armes"

Yassine dit ne jamais avoir combattu. Marc Leplongeon ne se prononce pas : "Ce qui est sûr c'est qu'il a porté les armes, beaucoup de Lunélois sont partis dans cette période, en 2014 et n'ont pas effectivement pas combattu. Ils ont tenu des Check-points, ils faisaient le pied de grue avec leur arme pendant des heures dans la chaleur pour éviter les intrusions sur le territoire contrôlé par les Djihadistes. Ce qu'on sait aussi c'est que des Lunélois ont combattu avec un groupe de combat sur place, on a la preuve. _On a des écoutes téléphoniques de la DGSI qui montrent qu'ils ont commis des exactions_. Est ce que c'est le cas de Yassine ? Je ne sais pas. mais ce qui 'est sûr c'est qu'il a pris les armes."

Marc Leplongeon ne garde pas un bon souvenir de Yassine : "On avait réussi à entrer en contact avec lui qui nous avait fait un grand discours pour nous expliquer pourquoi il s'était engagé, en déroulant son idéologie. mais il avait fini par un gros coup de colère en menaçant de m'égorger avec le sourire et en me traitant de mécréant" Mais il faut relativiser ajoute Marc Leplongeon: "Yassine est un homme instable, présenté comme un schizophrène."

Droit au retour : "Ce n'est pas parce qu'ils seront jugés en France que la justice sera plus clémente"

Aujourd'hui Yassine veut rentrer en France, et bénéficier d'un droit au retour. "Les autorités françaises n'ont pas l'intention de faire revenir sur le territoire français ces djihadistes. Certains sont revenus par leurs propres moyens et sont en prison. On peut arguer des droits de l'homme et qu'on a besoin de juger ces gens là en France pour comprendre ce qui s'est passé à un moment, moi je pense qu'il est nécessaire d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, mais ce n'est pas parce qu'ils seront jugés en France qu'on sera plus clément. "

"On est dans un no man's land juridique"

"On a déjà des prisons surpeuplés avec des détenus radicalisés dont on ne sait pas quoi faire. Est ce qu'il faut les mélanger avec les autres détenus ou les mettre à part ? Qu'est ce qu'on en fera quand ils vont sortir dans 10 ou 15 ans. On est dans un no man's land juridique. "