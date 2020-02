Yassine, héros stéphanois sans-papier, toujours dans la précarité

Saint-Étienne, France

Quand il est monté au 7e étage de cet immeuble de Bellevue pour rattraper in extremis une malheureuse qui se jetait dans le vide, Yassine n'a pensé qu'à une chose : lui sauver la vie.

"Moi quand j'ai sauvé cette femme, je n'ai pas pensé aux papiers. Je n'ai pas pensé à la publicité, aux vidéos etc... j'ai pensé à cette dame. Je suis monté directement. J'ai pris la dame. Elle pleurait, elle me disait : laisse-moi, laisse-moi, et moi j'ai dit : non !"

Rapidement Yassine est présenté comme un héros dans le quartier. Mais huit mois après ce sauvetage, il souffre toujours de son bras, une déchirure musculaire qui ne guérit pas, et sa situation est très précaire : il est Algérien, demandeur d'asile, hébergé par le 115, mais il risque de se retrouver dehors au printemps avec sa femme, sa fille de 4 ans et son bébé prévu le mois prochain.

Alors Yassine s'interroge. Pourquoi n'a-t-il pas été récompensé par l'État français, comme c'est arrivé ailleurs, pour d'autres "héros sans-papiers" ?

"Pourquoi pour moi non ? Il y a des gens, ils font des choses petites et ils gagnent les papiers, les médailles d'or... et moi pourquoi non ? Il faut m'aider un peu".

Le "spider-man" Mamoudou Gassama, qui avait sauvé un enfant suspendu à un balcon parisien, en 2018, a été reçu par le Président Emmanuel Macron et naturalisé français. Nizar Hasnaoui, sans-papiers tunisien de Nice, avait sauvé de la noyade quatre personnes dans une voiture. Il avait obtenu un titre de séjour en 2015. Sans parler de Lassana Bathily, le sauveur de l'Hyper Cacher naturalisé quelques semaines après avoir sauvé des otages du terroriste Amédy Coulibaly.

Il existe dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité de donner une carte de séjour particulière à un étranger en situation irrégulière s’il justifie d’un « talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité ». Mais Yassine, le héros de Bellevue, n'en a pas bénéficié pour le moment. Et ce n'est pas le seul : à Aubervilliers, Mohsen Oukassi, qui avait sauvé en 2014 des voisins d'un incendie, bénéficie depuis de titres de séjour de 3 mois, seulement, renouvelables. Depuis le sauvetage, il est handicapé, brulé aux jambes et il se sent abandonné par l'État français.