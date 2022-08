La crise du logement sur l'île d'Yeu

Islais recherche désespérement logement. Depuis quelque années le prix du mètre carré sur l'île d'Yeu a explosé. A tel point qu'il devient très difficile pour les habitants qui veulent vivre à l'année sur l'île de se loger. La plupart des habitations sont des résidences secondaires inaccessibles financièrement. Une association -Les enfants de tempête- s'est mobilisée cet été pour sensibiliser notamment les touristes.

Il faut protéger la population de l'île d'Yeu comme la dune, la flore et la faune. Clément

"L'île d'Yeu est un territoire convoité depuis longtemps- explique Clément membre de l'association- aujourd'hui on est dans un après Covid qui a ajouté de l'indécence dans du foncier qui était déjà surindécent et dans une démarche de tourisme grandissant qui entraîne la disparition de la location à l'année. Donc les habitants actifs de l'île n'ont plus accès ni à la propriété, ni à la construction (...) le prix moyen d'une maison étant à 450.000 euros nous craignons fort une désertification de l'île à l'année et les enfants dans les écoles qui partent (...) Il faut protéger la population de l'île d'Yeu comme la dune, la flore et la faune".

Nos propres enfants ne pourront pas racheter nos maisons, c'est un crève-coeur. Carole Charuau

L'association suggère donc de limiter les locations de courte durée comme à St Malo, voire d'établir un quota de résidences secondaires. La mairie de l'île d'Yeu où Carole Charuau est 1ère adjointe soutient ce combat: "Il n'y a pas que le problème des familles qui partent faute de logements, il y a aussi que nos propres enfants ne pourront pas racheter nos maisons car elles ont pris trop de valeur, c'est un crève-coeur, ça nous rend malades (...) On fait ce qu'on peut, on construit des lotissements mais les procédures sont longues". Le député du littoral vendéen Stéphane Buchou veut rendre la fiscalité de la location à l'année plus avantageuse que de manière saisonnière. L'île d'Yeu espère juste que le marché immobilier retrouvera un peu de décence.

Reportage: la crise du logement sur l'île d'Yeu s'est accentuée depuis le Covid Copier