Dans le Loiret, Yèvre-le-Châtel est plébiscité par les touristes

Situé à 45 kilomètres d'Orléans et à 6 kilomètres de Pithiviers, à la lisière entre la Beauce et le Gâtinais, le village de Yèvre-le-Châtel n'en finit pas de recevoir des distinctions. Depuis vingt ans, il figure parmi "Les plus beaux villages de France", c'est d'ailleurs le seul et unique dans le Loiret. Et depuis l'an dernier, il est aussi répertorié comme "Jardin remarquable" sur l'ensemble de son territoire. Une double spécificité qui attire de plus en plus de touristes.

L'un des villages les plus titrés de France

Le maire Alain Di Stefano en est très fier, il n'y a que deux villages en France en tant que tel qui soient "jardins remarquables" explique-t-il. "Il s'agit de Chédigny en Indre-et-Loire et nous ici dans le Loiret". Ce label d'Etat a été décerné fin 2022 et la plaque qui en atteste sera remise officiellement d'ici quelques semaines. "Il n'y a pas de massifs ici et pas énormément de fleurs, on a l'impression que tout est spontané, que les plantes ont poussé naturellement".

Le village compte 231 habitants et autour de 750 en comptant Yèvre-la-Ville - Lydie Lahaix

"Nous sommes également un site d'excellence sur la Route de la rose et nous sommes un village labellisé quatre fleurs et à ce titre l'un des plus petits villages de France" énumère Alain Di Stefano, "ce qui fait de Yèvre-le-Châtel l'un des villages les plus titrés de France". Aujourd'hui il compte 231 âmes, c'est une commune déléguée de Yèvre-la-Ville et en ajoutant tout le monde, on arrive à 750 habitants.

L'église Saint Lubin du XIII ème siècle et ses vestiges romantiques - Lydie Lahaix

A Yèvre-le-Châtel coule une rivière et en pleine Beauce, le village vallonné a de quoi étonner le visiteur qui appréciera de découvrir l'église Saint-Lubin et sa nef inachevée où Victor Hugo en 1834 s'arrêta la dessiner. A proximité la mairie a aménagé la roseraie Marcel Robichon. Quelques mètres plus loin, se trouvent la forteresse, les remparts et l'église romane Saint-Gault qui va faire prochainement faire l'objet d'une rénovation.

Alain Di Stefano le maire délégué de Yèvre-le-Châtel et féru d'Histoire - Lydie Lahaix

Face à la richesse du patrimoine historique et architectural chaque année les touristes sont de plus en plus nombreux. C'est le cas, ce dimanche de Bernard et Martine. Venus de Verrières-le-Buisson dans l'Essonne., le couple affectionne les "vieux villages". "Cela ne m'étonne pas" explique Alain Di Stefano, "il y a beaucoup de gens qui font des détours" car dit-il ici nous sommes dans l'authenticité.

Plus de 100.000 visiteurs en 2022

"Nous avons accueilli plus de 100.000 personnes l'an dernier" se félicite Alain Di Stefano qui assure lui même la plupart du temps les visites guidées. A l'échelle du territoire "coincé" entre Paris et le Val de Loire "c'est considérable" explique Monsieur le maire qui est aussi le président national de l'association "Les Plus beaux villages de France".

L'église Saint Gault et les remparts - Lydie Lahaix

Un maire heureux car malgré les caprices de la météo, la saison touristique démarre bien avec les vacances de Pâques, "Ici nous ne sommes pas dans la sur-fréquentation touristique, au plus fort de l'été, nous pouvons avoir jusqu'à 2.000 personnes par jour". Le village compte aujourd'hui, deux lieux de restauration et une dizaine de chambres d'hôtes et lieux d'hébergement.

"Faire du tourisme en Beauce, ce n'est pas facile"

La commune va recevoir en juin, la visite du jury du label des "Plus beaux Villages de France", également celle du jury des "Villes et villages fleuris" car "aucun label n'est acquis éternellement" précise Alain Di Stefano, il y a de nombreux critères auxquels il faut satisfaire.

La roseraie Marcel Robichon avec ses fleurs et oeuvres artistiques - Lydie Lahaix

Et le village attend également beaucoup de monde, le 1er mai, pour son traditionnel grand marché des producteurs et des artisans. Soixante dix exposants s'installeront alors autour de la forteresse et de la place du village.