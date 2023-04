Yo Funders, l'influenceur vendéen aux 1 million et demi d'abonnés

"C'est parti du jour au lendemain, sur un coup de tête, pendant le confinement. C'est un ami qui m'a dit, il faut vraiment que tu fasses des vidéos sur Internet". C'est ainsi que Gaëtan, alias Yo Funders, raconte ses débuts sur les réseaux sociaux. Le jeune homme, également DJ (notamment au Warehouse de Nantes) a percé par son sens de l'humour, ses talents d'imitation, pour se faire un nom dans la jungle du net et devenir un influenceur réputé.

ⓘ Publicité

"Des marques vont vouloir faire la promotion de leurs nouveaux produits en passant par des jeunes", Yo Funders

"Une fois qu'on a une grosse communauté qui nous suit et qu'on a un vrai noyau, on commence à avoir une puissance et on est un nouvel outil de communication. Et donc on peut commencer entre guillemets à influencer les gens. Même si je n'aime pas ce mot-là" explique le garçon qui a su garder les pieds sur terre malgré ses 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux Instagram ou TikTok. Yo Funders revendique son travail d'influenceur : "Des marques vont vouloir faire la promotion de leurs nouveaux produits en passant par des jeunes ou des moins jeunes. C'est un réel travail. Ça va être plusieurs heures de passées en amont pour de courtes vidéos censées être vues et partagées par le plus grand nombre (...) Pour le coup, il faut vraiment être original, créatif et pour moi avant tout, il faut faire des vidéos pour s'amuser".

Starbucks, Lacoste, Amazon, ont déjà fait appel au jeune homme qui rêvait quand il était enfant "de devenir célèbre". Sa mère Sophie qui travaille désormais à ses côtés, l'aide à trouver des partenaires. Une maman très fière de la réussite de son fils.

loading