VIDEO - Yoann Gourcuff: "Ça va mieux mais je reste frustré"

Yoann Gourcuff en a fini avec les blessures à répétition. Mais le meneur de jeu rennais peine à retrouver le niveau qui avait fait de lui l'un des meilleurs joueurs français. Et ça le frustre...

Christian Gourcuff est catégorique. Pour l'entraîneur du stade Rennais, son fils, Yoann, a réalisé contre le Paris Saint-Germain, la semaine dernière, "l'un de ses meilleurs matches cette saison". Et le coach breton de poursuivre: "Il a couru 12, 4 km, soit la distance la plus élevée pour un joueur de chez nous. Il a toujours des limites dans les changements de rythme, car il y a toujours un problème physique, mais c'est de mieux en mieux". Yoann Gourcuff lui, ne s'enflamme pas. "Il y a une bonne évolution, mais après je ne suis pas encore au top, à 100%. On a fait les choses dans l'ordre avec le staff médical et avec les différents staffs techniques".

Mon corps a fait le yoyo".

Si Yoann Gourcuff va mieux aujourd'hui, il le doit en grande partie au stade Rennais. "S'il n'était pas revenu ici, s'il n'avait pas été dans cet environnement, il aurait arrêté sa carrière", ose d'ailleurs Christian Gourcuff. Un constat pas forcément partagé par son fils. "C'est lui qui le dit. Même pendant ma période de blessures, avec mes fractures aux sésamoïdes, je n'ai jamais pensé à une éventuelle fin de carrière. J'ai d'abord essayé d'avoir le diagnostic, et essayer d'y remédier. Mais c'est sûr que c'était primordial pour moi de trouver un environnement sain, avec une bonne osmose avec le staff médical, le préparateur physique et le staff technique. Ils ont pris en compte mes sensations".

Yoann Gourcuff en conférence de presse © Radio France - Cédric Guillou

Depuis le début de saison, Yoann Gourcuff a pris part à 15 matches de ligue 1 avec le stade Rennais. Ses statistiques sont un peu justes. Deux buts (Nancy, 2e journée et Toulouse, 14e journée), et une passe décisive pour Ntep (à Lille, 19e journée). "Ça va mieux, mais je reste frustré. Je me suis toujours donné à fond lors des matches que j'ai joué. Mais ce sont les possibilités physiques qui déterminent ce que l'on fait sur le terrain. J'aimerais avoir plus d'influence, être plus déterminant. Je manque encore de réactivité, de tonicité... Après, je n'ai plus le corps que j'avais il y a quelques années. Cela fait parti de la carrière d'un sportif, mais peut-être plus encore pour moi encore, car j'ai eu beaucoup de rechutes, d'arrêts, de reprises... Mon corps a fait le "yoyo" entre des moments d'arrêt complet et des moments de préparation physique où l'on tape dedans. Ce qui me fait avancer, c'est le plaisir, mon épanouissement sur le terrain... Sauf que quand on sent que l'on est limité physiquement, c'est frustrant".

Christian et Yoann Gourcuff © Maxppp - MaxPPP

Yoann Gourcuff sera l'un des atouts Rennais samedi sur la pelouse de Roudourou lors de la 21e journée de ligue 1. Les Rouge et Noir disputeront un derby excitant face à Guingamp, avec un Yoann Gourcuff qui espère "donner le meilleur de lui même pour que l'équipe continue de progresser".